محافظ الأقصر يتفقد عدد من المشروعات فى البياضية والزينية

تفقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر المشروعات التنموية فى مدن الأقصر والزينية والبياضية.

واستهل المحافظ جولته بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع محور ربط شرق الاقصر بغربها من الناحية الشمالية فيما يعرف بإسم محور السوفوتيل بمدينة الزينية وما تم إنجازه من أعمال وما تبقى منه لإنهاء العمل بالطريق الذي سيكون نقلة نوعية في مجال الطرق والمرور في المحافظة.

وتابع المحافظ مع القائمون علي المشروع أعمال الرفع المساحي للمحور وخطة إنشاؤه لربط شرق المحافظة بغربها وليكون موازياً لمحور وكوبري البغدادي الذي يربط بين الشرق والغرب ايضاً.

واستأنف المحافظ جولته بتفقد الطريق المؤدي لنجع الخطباء بمنطقة شرق السكة الحديد والمنطقة المحيطة بالكنيسة الانجيلية الجديدة بمدينة الأقصر حيث وجه المحافظ بسرعة العمل علي إحلال وتجديد جانبي الطريق وتركيب بلدورات مع تهذيب وتزيين المنطقة ومراعاة الأبعاد الهندسية والفنية لتهيئة مسار دخول وخروج السيارات.

وتابع المحافظ جولته بالتوجه للمنطقة الصناعية بالبغدادي بمدينة البياضية حيث تفقد أعمال تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي الثلاثية بطاقة 1500 متر مكعب في اليوم الواحد وهي المحطة التي ستعمل علي خدمة المنطقة الصناعية وذلك ضمن خطة ترفيقها وتجهيزها وعرضها للمستثمرين.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد عدد من مشروعات رصف الطرق وتجديد الشوارع بمدينة البياضية حيث تفقد طريق الذهبي الذي تم الانتهاء من رصفه بطول حوالي كيلو متر حتي منطقة عزبة ابو دومة كما تفقد الباحة الأمامية لمستشفى إيزيس «البياضية سابقاً» والتي يتم تجهيزها وتهيئتها كمنطقة انتظار أمام المستشفى منعاً للتكدس والزحام.

واختتم المحافظ جولته بتفقد طريق المسار السياحي من مدخل مدينة البياضية وتابع مراحل توسعة الشارع بعرض نحو 5 امتار وزيادة عدد حاراته ورصفه ووجه الأجهزة المحلية بالتنسيق مع الأهالي والمواطنين بمدينة البياضية الذين التقى بهم خلال جولته للاستجابة لمطلبهم بشأن توسعة الشارع وإزالة محول كهربائي من الطريق بالتنسيق مع الكهرباء والقضاء علي أية معوقات تقف حجر عثرة في سبيل تنفيذ أعمال تهيئة الطريق للمارة مؤكداً حرص المحافظة علي تلبية مطالب الأهالي إذا كان الأمر يتعلق بالصالح العام ودون الإضرار بالمواطنين.

ورافق المحافظ في جولته كلاً من اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد للمحافظة والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس أسعد مصطفي مستشار المحافظ للمشروعات ومدير مديرية الطرق والنقل والعميد محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية والعقيد احمد الهواري رئيس مدينة الزينية.