«الأطباء» لـ الأمهات: لا تستهينوا بارتفاع درجة حرارة الأبناء

قالت نجوى الشافعي، وكيل النقابة العامة للأطباء، إنه يجب التركيز والتأكيد على الإجراءات الاحترازية، لافتة إلى أن الفيروس يصيب الكبار والصغار، لكن الوفيات غير موجودة في الأطفال الصغار، مؤكدة على أهمية الالتزام بالإجراءات للصغار والكبار أيضا، وخاصة أطفال المدارس.

نصائح للأمهات

ووجهت «الشافعي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الفضائية، الثلاثاء، نصائح إلى الأمهات والآباء للانتباه إلى أبنائهم، موضحة أنه عندما تشعر الأم بارتفاع درجة حرارة جسم ابنها، يجب عدم التهاون واعتباره أمرا طبيعيا، ويجب الاحتياط لأن الموجة الجديدة سريعة الانتشار، وفي ظروف الوباء فإن أي ارتفاع في درجات الحرارة يجب أن نتعامل معه على أنه «كوفيد- 19»، ويجب عرض الطفل على الطبيب لتحديد سبب ما يتعرض له الطفل من ارتفاع درجة الحرارة سواء إصابته بكورونا أو صديد في اللوز أو الأذن.

«الصحة» مسؤولة عن توزيع اللقاحات

وتابعت وكيل النقابة العامة للأطباء أن وزارة الصحة هي التي تتولى أمر فيروس كورونا، والنقابة رأيها استشاري، واللقاح الصيني متفق عليه لأنه لقاح تقليدي يشبه اللقاحات التي يحصل عليها الأطفال في صغرها، حيث صُنع من فيروس ميت لا يسبب المرض ولكنه يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة، ولذلك فهو آمن، إضافة إلى أنه أصبح متوفرا، وتم تجربة أمثاله كثيرا في السنوات السابقة، مشددة على أن وزارة الصحة هي المنوطة بتوزيعه، وقالت إن الأطباء هم أول فئة سيحصلون عليه.

اللقاح آمن وفعال

وأشارت إلى أنها سوف تحصل على اللقاح عن توزيعه لأنه آمن، وصنع بطريقة علمية تقليدية معروفة، موضحة أن اللقاحات المختلفة هي نفس الكفاءة، ويجب الحصول على اللقاح لأننا في وباء، وهذا أمر مهم.

من جانبها، حذرت الإعلامية لميس الحديدي، من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أننا بدأنا في الموجة الثانية من انتشار الفيروس.