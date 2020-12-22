نقابة الأطباء: لقاح كورونا الصيني الأكثر مصداقية بين اللقاحات

قال الدكتور أبو بكر القاضي، نقيب صندوق نقابة الأطباء، إن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا كلها واحد تقريبًا، لكن الاختلاف بين الدول بشأن اللقاح، هو اختلاف في مصلحة الشعوب، العالم كله خلال الفترة الماضية، كان يبحث عن لقاح لكورونا، وبالحديث عن لقاح كورونا الصيني، هو الأكثر مصداقية بين اللقاحات، لأن الفيروس الصيني كان له حوالي 70 خريطة جينية، وبالتالي استخدموا كل أنواع سلالات كورونا، واستخدموا عليها هذا اللقاح، وبالتالي هذا اللقاح سيكون فعال لكل السلالات.

لا يوجد دولة تطرح لقاح بدون نسبة أمان عالية

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن لا يوجد دولة ستطرح لقاح بدون نسبة أمان عالية، واللقاح الصيني نسبة أمانه عالية جدًا، ويجب الابتعاد عن فكرة أن اللقاح صيني، وغير آمن وكل ذلك من هذه الأقاويل المختلفة، مشددًا على أنه لا يوجد شيء آمن بنسبة 100%، وعلى الرغم من ذلك أن اللقاح آمن بنسبة كبيرة جدًا.

استخدام اللقاح الصيني في الصين قد يكون هو السبب في انخفاض حالات كورونا

وتابع: أن استخدام اللقاح الصيني في الصين قد يكون هو السبب في انخفاض حالات كورونا في الصين في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن الصين أعلنت منذ شهر ونصف أنها ستعطي اللقاح لكل الدول التي علاقاتها جيدة معها، وهذا التصريح أشعل الصراع بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن مصر أول دولة أفريقية نجحت في الحصول على اللقاح، وثاني دولة عربية بعد الإمارات.

وأردف أن انخفاض معدل الإصابات في الصين، في ظل انتشار الموجة الثانية من كورونا في العالم كله، واحد من عوامل الأمان التي تُطمئن المصريين بشكل أكبر فيما يتعلق بهذا اللقاح، «لازم نبطل فكرة التشكيك في كل حاجة».