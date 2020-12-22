شعبة الأدوية: مستعدون لـ موجة كورونا الثانية.. والعقاقير تكفي لعام

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إن الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا، عقدت هيئة الدواء المصرية، اجتماعا مع جميع الشركات، وتم التأكيد على أن الموجة الأولى مرت، موضحا أنه خلال الأسبوعين الماضيين، رصدوا زيادة بنسبة 60% في الطلب على جميع الأصناف، التي يأخذها المواطنين في فيروس كورونا المستجد.

توافر المسكنات والعقاقير

وأضاف «عوف» في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الفضائية، الثلاثاء، أن اختلاف البروتوكول موجود ومتوفر، والمسكنات موجودة، ولكن ثقافة المريض أنه يذهب للصيدلية للسؤال على اسم دواء معين.

ارتفاع في الطلب آخر أسبوع

وتابع رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، أنه خلال الأسبوع الأخير رصدوا 75% زيادة في استهلاك جميع الأصناف، مقارنة بمعدلات الاستهلاك منذ شهر يوليو الماضي، وشركات الأدوية عملت خلال الفترة الماضية على توفير الأدوية الخاصة ببروتوكول علاج كورونا يكفي لمدة عام.

إنتاج الفيتامينات

وأوضح أن هيئة سلامة الغذاء فتحت باب التسجيل للشركات لإنتاج الفيتامينات الرافعة للمناعة، وسجلت حوالي 30 إلى 40 شركة، مشددا على تسهيل إجراءات إنتاج العقاقير التي ترفع مناعة الجسم.

الجدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد ظهر في الصين نهاية العام الماضي، وانتشر خلال العام الحالي 2020 في غالبية دول العالم والتي شهدت أكثر من موجة من انتشار الفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا، جائحة عالمية في شهر مارس الماضي، بينما تسابقت كبار الشركات العاملة في صناعة الدواء من أجل تصنيع لقاح، حيث ظهرت عدة لقاحات أبرزها اللقاح الصيني «سينوفارم» الذي حصلت مصر على حصة منه خلال الأسابيع الماضية من أجل حماية مواطنيها في الوباء، كما ظهر أيضا اللقاح الروسي، واللقاح الأمريكي واللقاح البريطاني.