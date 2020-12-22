جامعة المنيا تعلن أسماء أمناء لجان الأنشطة الفائزين بـ20 كلية

أعلن الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، رئيس اللجنة العليا المشرفة على سير العملية الانتخابية لاتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 2020-2021، عن أسماء تشكيل أعضاء لجان الأنشطة الطلابية السبعة على مستوى كليات الجامعة العشرين، من الأمناء والأمناء المساعدين للجان الأنشطة الثقافية، والعلمية، والفنية، والرياضية، والاجتماعية، والأسر والجوالة والخدمة العامة، بإجمالي 278 طالبا وطالبة تم انتخابهم بـ140 لجنة انتخابية على مستوى كليات الجامعة.

وحسمت 134 لجنة نتيجة الانتخابات عن طريق الفوز بالتزكية، و6 لجان أجريت بها الانتخابات، أربعة منها بكلية السياحة والفنادق، ولجنتين بكلية الآداب، لتسفر النتيجة عن تصدر الطلاب وفوزهم بـ194 عضوية بلجان الاتحادات الطلابية بالكليات بنسبة 69% من إجمالي الفائزين، وفوز 84 طالبة بنسبة 31%؛ ليكون الناجحين هم الممثلين الشرعيين، الذين يعبرون عن آراء الطلاب وطموحاتهم وتمثيلهم أمام الجهات المعنية، لمراعاة مصالحهم، وبما يكفل لهم ممارسة كافة الأنشطة الطلابية في إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة.

الجامعة حريصة على إعلاء قيمة الانتماء بين الطلاب

وأكد الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن، رئيس الجامعة، على حرص الجامعة على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسؤولية، وترسيخ الوعي الوطني، وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية لدى الطلاب، وتقوم بأداء واجبها نحو تحفيز الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية واقتراح خططها وتنظيمها، لدعم شخصية الطلاب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها، بما يعود بالفائدة على الطالب والعملية التعليمية بالجامعة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه ستجرى غدا 23 من ديسمبر، انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.