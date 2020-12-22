طبيب ببريطانيا: يوجد 20 ألف سلالة لفيروس كورونا

قال الدكتور شريف حلمي، طبيب ببريطانيا، إن وجود سلالة جديدة من الفيروس هذا أمر معتاد عليه وليس مفاجئ لأي طبيب، والحديث عن تواجد سلالات جديدة أمر عادي لأي فيروس، لافتًا إلى أنه يوجد 20 ألف سلالة لفيروس كورونا، والكشف عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تم اكتشافه منذ شهر ونصف الشهر، والتحاليل التي أُجريت في بريطانيا كشفت أن سلالة كورونا الجديدة هي من نفس الفيروس، ولكن السلالة الجديدة لا تسبب وفيات أكثر أو أعراض أقوى، وتسبب زيادة واضحة في الإصابات في ظل تواجدها بين الناس.

وأضاف «حلمي»، خلال لقاء عبر «الفيديو كونفرانس»، مع برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مع الإعلامي رامي رضوان، أن سلالة كورونا الجديدة تضاعف فرصة انتشار كورونا بين المواطنين بنسبة 70% تقريبًا، موضحًا أنه ليس لديه أي معلومة حول أن السلالة الجديدة من كورونا بها خطورة على إصابة الأطفال، ولم يقرأ أي شيء فيما يتعلق بالأطفال.

لقاح فايزر لا يتأثر بسلالة كورونا الجديدة

وتابع أن كل ما يتردد حول أن السلالة الجديدة تؤثر على كفاءة لقاح فايرز، هذا أمر عار تماما من الصحة، وأن الفيروس لا يؤثر على لقاح فايزر حتى في السلالة الجديدة، حيث إن لقاح كورونا يحفز مناعة الجسم، ويحميه من كورونا، وتغير الفيروس جزء من شكله لا يعني أن يتخطى مناعة الإنسان لأن المناعة ستستطيع التعرف عليه ومهاجمته قبل أن يدخل إلى الجسم.

وأردف أن اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة المقبلة سيساعد في التخلص من هذه السلالة الجديدة أو على أقصى تقدير الحماية من سرعة الانتشار التي تتميز بها هذه السلالة الجديدة.