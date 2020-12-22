صابرين: كورونا مبيفرقش بين أهلاوي وزملكاوي.. متستهونش بدور البرد

قالت الفنانة صابرين، إن إصابة عائلتها معها هون عليهم الأمر، لأن إصابة الشخص الوحيد تكون صعبة فالمرض «علقة»، ويعتمد التعافي من كورونا بنسبة 90%، يعتمد على الحالة النفسية، ورضا الفرد بقدره، فالمرض يجعل الأشخاص يعودون إلى الله، وتابعت «أي حد عنده دور برد ميستهونش بيا، طبق السلطة والفيتامينات دول أصدقاءنا الفترة المقبلة».

هبقى خدامة لأي حد عنده كورونا

وأضافت صابرين خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، «أنا قريت كتير في الفترة الأخيرة وسرحت في ملكوت ربنا وعرفت أن الجسم يخلق مضادات أقوى من كل مضادات العالم والفضل بعد ربنا لدكتور سمير كل يوم كان بيطبب علينا، وأنا لحد دلوقتي ابني نور إيجابي، وهو اتصاب بعدين بيومنا، وكل واحد أعراضه كان مختلفة، والكحول بيأثر على خلايا الإيد، عشان كده السلاح في الحاجات الطبيعية بتاعة ربنا»

وأوضحت «أنا اعتمدت على البروتوكول والزنك والأكل الطبيعي، وأخذ دوا السيول حاجة مهمة والعامل النفسي مهم جدا، واكتشفت أن كل الوسط الفني حبايبي وزمايلي كانوا عايزين يجوا البيت يهنوا عليا، واوعوا تنسوا إن أوقات الإصابة بكورونا تجربة إنسانية، وأنا قولت هبقى خدامة لأي حد عنده كورونا مستنية أقف على رجل، أنا عاوز أقف أجيب دوا للناس، في أزمة عالمية وفيها مشاعر إنسانية والوباء ده حاجة من عند ربنا عشان يعرفنا شأننا وحجمنا كبشر، جوزي زملكاوي وأنا أهلاوي وكورونا مفرقش، ماهي مبتفرقش بين أي حد في العالم، ياجماعة محدش يخاف، سيبوها على الله».

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 نهاية العام الماضي في الصين في مدينة ووهان وانتشر بعدها إلى مختلف دول العالم وأعلنته منظمة الصحة العالمية وباءا عالميا في مارس الماضي.