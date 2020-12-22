أمين صندوق النقابة: أطباء الحميات والصدر أول المتلقين للقاح كورونا

قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن مصر أول دولة أفريقية يتواجد بها اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومن أوائل الدول العربية التي يوجد بها اللقاح، وهو أنجع طريقة لمواجهة الجائحة العالمية.

ولفت إلى أن الأطباء في مستشفيات الحميات والصدر سيكونون أول المتلقين للقاح، موضحا أن كل اللقاحات يتم مراجعاتها قبل استخدامها، وهذا يأخذ وقتا طويلا، وجربت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة اللقاح الجديد بنفسها، وهو يعمل على حشد المناعة لمواجهة الفيروس وتم استخدام لقاحات ضد الإنفلونزا والكوليرا وشلل الأطفال، ونجحت بنسبة كبيرة، لذا لا يمكن الزعم بأن هذا اللقاح الصيني غير آمن، مطالبا بعدم الخوف من تلقي التطعيمات، وسط الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصين حللت سلالات كورونا لاستخلاص اللقاح

وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحقيقة المذاع على فضائية dmc، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد مر بعدة خطوات وأثبت فاعليته على الأشخاص المجرب عليهم، مبينا أن الصين كان أكثر بلد به معدل إصابات بالكورونا، وتواجد به 70 خريطة للفيروس وحللوا 7 سلالات للفيروس، من أجل إنتاج اللقاحات الصينية الثلاثة، ذاكرا أن الأساس العلمي للقاح الصيني قريب من الأساس العلمي للقاح الأمريكي، محذرا من الخوف من تلقي هذا اللقاح، منوها بأن مصر لديها علاقات خارجية جيدة، وهذا الذي سرع من توفير اللقاح لديها في الفترة الحرجة التي تتزايد فيها الإصابات مع دخول فصل الشتاء رسميا.

الفيروس ظهر في الصين

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الصين في مدينة ووهان في فبراير عام 2019 وانتقل بعدها إلى مختلف دول العالم وأعلنته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا في مارس 2020 وتم إغلاق رحلات الطيران بين أغلب الدول.