أطباء عن كيفية وصول مستشفيات العزل لـ100% نجاح: المتابعة وتوفير أكسجين

تطور جديد يشهده الوضع الصحي في مصر أمام جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان أن نسبة الشفاء من عدوى فيروس كورونا بمستشفيات العزل في مصر، وصلت إلى 84.8%، بحسب بيانات الوزارة، وذلك بعد وصول عدد المتعافين إلى 107162 حتى الثلاثاء، نتيجة جهود الوزارة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، واتخاذ التدابير الوقائية ضد عدوى فيروس «كوفيد 19» في جميع المحافظات.

وعن نسبة الشفاء بمستشفيات العزل، قال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إنها متماشية مع النسبة العالمية، حيث إن من يدخلون مستشفيات العزل بمضاعفات ما يقرب من 14% من الحالات المتوسطة والحرجة، و5% من يحتاجون إلى الرعاية المركزية، و2% من يحتاجون إلى التنفس الصناعي.

«عز العرب»: الأطقم الطبية أصبح لديها خبرة مع كورونا.. ونحتاج لمتابعة يومية

وأضاف «عز العرب» لـ«الوطن»، أن بروتوكولات العلاج في مصر بواسطة غرفة اللجنة العلمية تم تحديثها 4 مرات، حسب البروتوكلات الدولية، فضلا عن الخبرة الحالية للأطقم الطبية، بعد تخطيهم للموجة الأولى من فيروس كورونا، وذلك في أعلى منحنى لها في يونيو الماضي، لافتًا إلى تجهيزات المستشفيات الميدانية التي يتم اللجوء لها في أوقات زيادة أعداد الإصابات بالفيروس.

وعن احتياجات مستشفيات العزل للوصول إلى نسب شفاء أعلى، ذكر استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أن تجهيزات المستشفيات مقبولة، إلا أنه من المتوقع زيادة أعداد المصابين خلال الشهرين المقبلين، ولذلك ينبغي المزيد من الاستعدادات، وعمل مسحات «PCR» على نطاق أوسع، مع المتابعة اليومية للمستلزمات الطبية وملابس الأطقم الطبية داخل المستشفيات، والتأكد من المخزون الاستراتيجي واليومي بالنسبة لتنكات وأسطوانات الأكسجين، وتوفيرها على الفور في حالات النقص، وسرعة تجهيز المستشفيات الميدانية.

«سلامة»: حالة مصابي كورونا تتحكم في معدلات نسب الشفاء

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية، بكلية طب قصر العيني، أن نسبة الشفاء في مستشفيات العزل تعتمد على درجة الإصابة لدى المريض، حيث إنه في بداية أيام العدوى يسهل لحاقه، ولكن بالنسبة للمراحل المتأخرة وأصحاب الأمراض المزمنة والمشكلات الصحية تكون نسب شفائهم قليلة، ولذلك فهذه الفئة تتحكم بقدر كبير في نسب الشفاء بمستشفيات العزل.

وأشار «سلامة»، إلى أن نسبة 84.8% للشفاء في مستشفيات العزل المصرية مطمئنة ومعقولة، ومن الصعب في أي دولة بالعالم أن تصل نسب الشفاء بها إلى 100%، لأن أغلب المصابين بفيروس «كوفيد 19» يكون لديهم أمراض أخرى، وهى تتحكم في نسب الوفيات والإصابات، بعيدًا عن إصابة الفيروس.