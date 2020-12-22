وزير التعليم: الوزارة ستضع جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة لأول مرة هذا العام، ستضع جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي خلال التيرم الأول، مشيرا إلى أن امتحانات الصفين ستكون إلكترونيا، وبكامل الدرجات، مؤكدا أن امتحانات التيرم الأول، ستبدأ في 10 يناير المقبل.

«شوقي»: أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم والابتكار

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة استعدت تماما لبدء امتحانات النقل، بمختلف مراحل التعليم، بالتنسيق مع المديريات التعليمية، موضحا أن الامتحانات الإلكترونية ستقضي على الغش الإلكتروني والجماعي داخل اللجان، منوها بأن جميع أسئلة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، ستكون معتمدة على الفهم والابتكار، وليس الحفظ والتلقين.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن كتب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، متواجدة بصورة pdf على موقع الوزارة وعلى منصة إدارة التعلم على التابلت، موضحا أنه ممكن تحميلها وطباعتها أو أجزاء منها، ولا داعي للشراء من سوق سوداء، قائلاً: «الطالب يستطيع أن يقسم شاشة التابلت إلى نصفين ويطلع على الكتاب الإلكترونى أثناء الامتحان».

تعقيم لجان الامتحانات

وأشار شوقي، إلى أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها قبل بداية الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أن التيرم الأول من العام الدراسي 2020-2021، سار بصورة منتظمة، ولم نرصد أى أزمات تؤثر على سير اليوم الدراسي بالمدارس، موضحاً أن الوزارة نجحت بالخروج من الفصل الدراسي الأول لبر الأمان.

ونوه وزير التربية والتعليم، بأن جميع امتحانات صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، ستعقد في مواعيدها المحددة، مشيرا إلى أنه لا نية على الإطلاق لتأجيل الامتحانات أو ترحيلها حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، مؤكدا أن الوزارة ليس لديها أى تخوفات حال حدوث الموجة الثانية من الفيروس.

وتابع: الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والمديريات التعليمية، ستقوم بتوفير أجهزة حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية لآداء الامتحانات، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى حماية جميع الطلاب من فيروس كورونا خلال امتحانات الترم الأول، مشددا على ضرورة التزام جميع التلاميذ والقائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.