محلل مالي: تأثير الموجة الثانية من كورونا على البورصة أقل من المتوقع 

قال محمد سعد، محلل أسواق المال، إنه كان من المتوقع تأثير الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» على البورصة، ولكنها جاءت أقل من المتوقع بشكل كبير.

وأشار إلى حدوث هلع بيعي في أسواق الشرق الأوسط والأسواق العالمية، مؤكدا أن الأسواق بدأت تمتص الضغوطات البيعية خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن انهيار السوق الاقتصادي العالمي حدث في الموجة الأولى من الفيروس، ولن يحدث في الموجة الثانية وليس من المتوقع حدوث انهيار، حيث إن الموجة الأولى من الفيروس أعطتنا دروسا في كيفية المواجة للموجة الثانية.

وزير المالية: مصر جاهزة للموجة الثانية

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية قد قال في وقت سابق، «نحن جاهزون للموجة الثانية وأن مصر من الدول التي تمكنت من اجتياز هذة الأزمة بنجاح في مواجهتها الاولي»، وبالتالي من المتوقع أن تنجح بها كل المؤسسات علي المستوى الإقتصادي.

الأسواق تبدأ في امتصاص الصدمة البيعية

وأشار محلل أسواق المال، إلى أن الأسواق ستبدأ في امتصاص الصدمة البيعية خلال الأيام القليلة القادمة قبل نهاية عام 2020، خاصة أن السوق المصري ينتظر العديد من المحفزات الإيجابية، مثل تخفيض أسعار الغاز للمصانع والعديد من إجراءات الهيكلة من الشركات كل ذلك يساعد علي إمتصاص الصدمة البيعية.

الديهي: تقرير البنك الدولي شهادة نجاح

وفي السياق، أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن تقرير البنك الدولي الصادر اليوم حول الاقتصاد المصري، بعنوان «خلق الأسواق في مصر» في غاية الأهمية، وهو عبارة عن قصة نجاح حقيقة في التعامل مع أزمة كورونا، وفي تحويل السواد لبياض، وهو شهادة نجاح من البنك الدولي للاقتصاد المصري، كما أن غلاف التقرير عبارة عن خريطة مصر ممثلة بكتلة بشرية تعبر عن التهام الزيادة السكانية لأي تنمية تحدث، وهي صورة معبرة جدًا.

التقرير يستعرض قصة نجاح مصر في الاقتصاد الكلي

وأوضح الديهي، خلال حلقته اليوم ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «Ten»، أن التقرير يستعرض قصة نجاح مصر في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، مع استجابة متواضعة من القطاع الخاص لدعوات الدولة للمشاركة في الاقتصاد، منوهًا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناشد القطاع الخاص بالدخول والمشاركة في عملية التنمية أكثر من مرة منذ توليه مهام منصبه.