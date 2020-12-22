محلل سياسي: تونس في وضع كارثي.. ورئيس البرلمان هو المسؤول

قال أبوبكر الصغير، المحلل السياسي التونسي، إنه عندما يتحدث الرئيس قيس سعيد، ويحذر من السقوط الدولي، فهذا يعني أن الأمر بلغ درجة عالية من الخطورة، وبالفعل هناك أمر أو مستجد ما يهدد تونس في استقرارها ووجودها وسيادتها ووحدة أرضها وشعبها، ورئيس الجمهورية يمثل السلطة العليا بالبلاد، الذي في يده كل الأجهزة المخابراتية والأمنية والعسكرية.

أجندات خارجية

وأضاف «الصغير»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة extra news، أن رئيس الجمهورية يدرك أن هناك خطر يهدد وجود تونس اليوم، والخونة الذين يقصدهم الرئيس هم من يريدون إقحام تونس في أجندة خارجية ومشاريع لمصالح الدول لها أجندة في منطقة المغرب العربي.

الأحداث الأخيرة مدبرة

وأشار إلى أن الوضع في تونس خطير جدا ويهدد استقرارها ووجودها وكيانها ووحدتها، لذلك حذر رئيس الجمهورية أمام أعلى هيئة عسكرية في البلاد وهو المجلس الأعلى للجيوش، والأحداث التي وقعت خلال الأسابيع الأخيرة في توتس هي بالفعل مدبرة ومخطط لها في بيوت خلفية لأن المشروع التخريبي مستمر وهناك أطراف دولية خارجية متورطة فيها ولا تخفي نواياها في تونس وليبيا والجزائر.

تونس في حالة إفلاس

وأوضح أن تونس في وضع صعب وكارثي وفي حالة إفلاس وانهيار كامل في مؤسسات الدولة، كما أن ثرواتها لم تعد الدولة تتحكم فيها، فهناك عصابات تهاجم يوميا حقول النفط والمناجم، وتحاول أن تبتذ الدولة بشروط مجحفة وعمليات تعجيزية، معتقدا أن نفس هذه العصابات هي متورطة ومدفوعة من جهات خارجية.

البرلمان جزء من المشكلة

ولفت إلى أن من بين مشكلات تونس برلمانها، الذي حمى رئيسه لخدمة أجندة خارجية ومصالح خارجية، وكل مطالب تدفع بها الفئات الاجتماعية والسياسة عندما تحتج، تطالب بحل البرلمان وإعادة الانتخابات، مؤكدا أن هذه الأوضاع يتحملها البرلمان ورئيسه راشد الغنوشي.