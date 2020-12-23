المستلزمات الطبية: ننتج 9 ملايين كمامة يوميا.. وجملة القناع جنيه واحد

قال الدكتور محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك طلب على الكمامات، ولكن ليس بالكم الذي كان في الموجة الأولى لانتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه عند بدء الجائحة الأولى مصر لم نكن ننتج أي كمامات وكنا نستورد من الصين، وعندما بدأت الجائحة الصين أغلقت، مضيفا، «إحنا اتكشفنا لأننا كنا بنجيب منها، ودلوقتي إحنا اشترينا خطوط إنتاج من الصين تصل إلى 180 خط إنتاج».

مصر تنتج 9 ملايين كمامة

وأضاف «إسماعيل» في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، أن مصر تنتج 9 ملايين كمامة يوميا، مشيرا إلى أن الناس يشترون الكمامات، ولكن ليس مثل الموجة الأولى، والناس الواعية ترتدي الكمامات في مناطق التزاحم، ولكن في حالة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، لا يوجد سبب لارتداء الكمامات.

ثقافة ارتداء الكمامة

وتابع رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، «فيه ناس عندها ثقافة إن وجود الكمامة بشكل مستمر سوف يؤدي إلى مشاكل لها في الجهاز التنفسي، ولذلك فإنهم يرتدونه في الزحام فقط».

وأضاف أن «مصر أصبحت حاليا تصدر مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، والشيء الوحيد الذي ينقصنا هو القفازات، وهي لا يوجد طلب عليها».

أسعار الكمامات حاليا أقل بكثير

ولفت إلى أنه في بداية الموجة الأولى وصل سعر عبوة الكمامات إلى 300 جنيها، نتيجة التهافت عليها، ولكن حاليا وصل سعرها من 50 إلى 60 جنيها، وهي تحتوي على 50 قناعا، أي أن الكمامة الواحدة سعرها حوالي جنية تقريبا، والطبيب الصيدلي يبيعها بحوالي جنيهين، لأن المواطن العادي لن يشتري من المصنع، ولكن التاجر يشتري من المصنع، والمصنع يبيع للصيدلية، والصيدلية تبيع للمواطن العادي».