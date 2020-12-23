وزيرة البيئة عن تكنولوجيا «البيوجاز»: يوفر فرص عمل للشباب والمرأة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن تكنولوجيا البيوجاز ليست جديدة، وتكلفة الوحدة يبلغ 12 ألف جنيه، ويستخدم فيها روث الحيوانات، ويخرج منها غاز يستخدم في المنزل، والمنتج الآخر هو السماد المستخدم في الأراضي الزراعية، موضحة أن المشروع بدأ منذ 5 سنوات حيث تم إنشاء مؤسسة تحت مسمى «الطاقة الحيوية غير الهادفة للربح» وتعمل على توفير تكنولوجيا البيوجاز وتم تنفيذها في عدة محافظات في الصعيد.

الشباب توافد على هذه الوحدات كمشاريع مفيدة للحياة في الريف

وأضافت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة «cbc»، أن الشباب توافد على هذه الوحدات كمشاريع مفيدة للحياة في الريف، كما أن الريف المصري يعتمد على الزراعة وتربية المواشي منذ قديم الأزل، وبالتالي يخرج من المواشي مخلفات، ونعمل على استخدامها مرة أخرى كمواد مفيدة وتوفير فرص عمل للشباب وإفادة المرأة والمزراع.

المشروع بدأ العمل فيه منذ عام بدعم من البنك الكويتي

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن هدف المشروع المحافظة على البيئة وصورتها وعدم إلقاء المخلفات في الشوارع والمصارف، وتساعد على انتشار التلوث في الهواء والعمل علي إعادت إنتاجها مرة أخرى واستخراج منتجات مفيدة وغير ضارة، فالمشروع بدأ العمل فيه منذ عام بدعم من البنك الكويتي ومنظمة العمل الدولية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تقديم تدريبات على تكنولوجيا البيوجاز للعمل على تعزيز الاكتفاء الذاتي في الريف المصري، وخلف فرص عمل والمساعدة على المحافظة على البيئة.

فؤاد: الوزارة لديها مايقارب من 20 فرعا خاصا بشؤون البيئة

وأوضحت «فؤاد»، أن الوزارة لديها مايقارب من 20 فرعا خاصا بشؤون البيئة، من خصائصها المهمة تلبية شكاوي المواطنين من خلال منظومة الشكاوي، فالوزارة تعمل مشاريع تجريبية في المحافظات لمساعدة الشباب والمرأة ولدينا مجموعة كبيرة من المحميات الطبيعية وخلف فرص عمل وفي نفس الوقت حماية هذه المحميات الطبيعية.