وزيرة البيئة توجه بإجراء مراجعة بيئية لمصنع في بني سويف

رصدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد خلال عودتها للقاهرة من المنيا، مخالفة بيئية، ووجهت الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بمحافظة المنيا بالتعامل الفوري وإجراء مراجعة بيئية لأحد مصانع إنتاج الحديد والصلب العاملة بنطاق محافظة بني سويف بعد رصد انبعاث دخان كثيف من المصنع.

وكانت وزيرة البيئة قد لاحظت أثناء عودتها من محافظة المنيا عقب افتتاح وحدات البيوجاز بالمحافظة انبعاث دخان كثيف من أحد الأماكن التابعة لأحد مصانع إنتاح الحديد والصلب ببني سويف وهي منطقة التخلص من الجلخ داخل المنشأة.

ودخلت وزيرة البيئة المصنع للتعرف على مصدر الدخان الكثيف الذي تسبب في تلوث ملحوظ للهواء، حيث تبين أن هذا الدخان ناتج عن أحد مناطق الإنتاج داخل المصنع ولا يراعى فيها الإجراءات والاشتراطات البيئية اللازمة داخل المنشأة، ووجهت الوزيرة على الفور بمراجعة الإجراءات البيئية التي تقوم بها الشركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة التأكد من وجود أي مخالفات.