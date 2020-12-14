5 شهور وتكون كل حاجة خلصانة.. 9 مشاهد لزيارة وزيرة البيئة لكفر الشيخ 

شهدت زيارة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم لمحافظة كفر الشيخ، لافتتاح مصنع تدوير القمامة بسيدي سالم، وتفقد مشروعات بيئية، بعض المشاهد اللافتة للانتباه.

"الوطن" ترصد مشاهد من زيارة وزيرة البيئة لمحافظة كفر الشيخ.

1- حرصت الوزيرة، على الاستماع لمسئولي مصنع القمامة بسيدي سالم، وظهرت وهي تستمع لشرح المهندس المسؤول عبر رسم كروكي للمشروع.

2- ناقشت الوزيرة المسئول عن المصنع قائلة: "5 شهور بس يا فندم وكل حاجة تكون خلصانة".

3- وحرصت الوزيرة على السير لمسافات طويلة لتفقد مكان وضع حجر الأساس الخاص بمصنع تدوير القمامة بمدينة كفر الشيخ.

4- التقت وزيرة البيئة بسائقي العربات التي تنقل القمامة ودار حوار بينهم، أكدت خلالها أن السائق والعامل هما أساس المنظومة.

5- أكدت الوزيرة على دعم منظومة النظافة بكفر الشيخ بـ100 مليون جنيه من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ورفع كفاءة مصنعي سيدي سالم وبيلا.

6- أعلنت عن إنشاء مدافن صحية بالرياض، البرلس، وكفر الشيخ، فضلاً عن تشغيل 88 معدة جرى دعم المحافظة بهم.

7- افتتحت مصنع سيدي سالم لتدوير القمامة، حيث يعمل على رفع 250 طن يوميا من المخلفات.

8- وقعت الوزيرة، بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة كفر الشيخ، استكمالاً لمبادرة "اتحضر للأخضر" التي تنفذها الجامعة، في إطار المنظومة البيئية.

9- أكدت على دور الجامعة في ترشيح الطلاب لحضور الدورات التدريبية في إطار الحملة التوعوية التي يطلقها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

وكانت الوزيرة اختتمت زيارتها بتفقد موقع إنشاء مصنع تدوير القمامة بالعاصمة، عقب تفقد عدداً من المشروعات البيئية بالمحافظة، برفقة جمال نور الدين، محافظ الأقليم، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ.