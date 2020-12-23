وزير التعليم: لن نطبع كتب ورقية بعد توزيع التابلت على طلاب الثانوية

فجر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مفاجأة حول موضوع طباعة كتب المرحلة الثانوية وامتحانات الكتاب المفتوح «الأوبن بوك»، وذلك خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا «سمحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باصطحاب كتاب المدرسة أثناء أداء الامتحانات الإلكترونية منذ عام 2018 وهذا لم يكن متاحا من قبل»، مشيرًا إلى أنه عند اكتمال بعض المشروعات الجاري العمل عليها حاليًا، فإنه لن تكون هناك حاجة للكتاب الورقي لعدد من الأسباب التي ذكرها في منشوره.

وقال «شوقي»، إنه عند اكتمال توزيع أجهزة التابلت على كل طلاب المرحلة الثانوية هذا العام، والتي تكلفت 9 مليارات جنيه، وكذلك عند اكتمال بناء منصات رقمية متكاملة على منصة إدارة التعلم المتاحة لطلاب المرحلة الثانوية، بتكلفة وصلت لمئات الملايين، أصبح ضروريا عدم طباعة ملايين الكتب الورقية.

بدائل الكتب الورقية

وأوضح الوزير أن هذه الكتب ستكون موجودة في صورة «PDF»، وأيضا في صورة كتب تفاعلية على موقع الوزارة، وكذلك وجود كل الكتب على بنك المعرفة في منصة إدارة التعلم (LMS).

ونشر «شوقي»، روابط لزيارة هذه المواقع، مشيرًا أنه يمكن زيارة موقع التعليم الإلكتروني للوزارة، حيث تجد كل هذه الكتب مع إمكانية تحميلها مباشرة، بجانب العديد من الخدمات الأخرى من هنا

وأشار إلى أنه يمكن الدخول على الرابط واختيار الدخول على أى مادة مقررة حيث تجد الكتاب المدرسي الأصلي والذي يمكن تحميله وطباعته إن احتاج الأمر، مشددًا على أنه لا داعي للبحث عن الكتب في مخازن الوزارة أو الفجالة أو السوق السوداء وتكبد المشقة والأموال حيث يمكنك الوصول لهذه الكتب وتحميلها مجانا.

وأكد «شوقي» أنه يمكنك أيضا أن ترى هذه الكتب على التابلت أثناء الامتحان الإلكتروني باستخدام تقنيات الأندرويد المتعلقة بتقسيم الشاشة أو الانتقال بين الامتحان والمنصة بدون الحاجة إلى طباعة الكتب.