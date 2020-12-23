11 حالة وفاة بفيروس كورونا و8 إصابات في يوم واحد بكفر الشيخ

سجلت محافظة كفر الشيخ، وفاة 11شخصاً متاثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، موزعين على 5 مستشفيات، بواقع 5 حالات وفاة بمستشفي سيدي غازي المركزي، و3 حالات بمستشفي عزل بلطيم، وحالة بمستشفى صدر كفر الشيخ، وأخرى بمستشفى الحامول المركزي، وحالة بمستشفى فوه المركزي.

كما سجلت المستشفيات 8 حالات إصابة جديدة ممن أجروا تحليل الـpcr، بمعمل الزعفران المركزي المخصص لتحليل فيروس كورونا، بينهم حالة من بين المسافرين للخارج.

وكان مستشفى عزل بلطيم التابع لمحافظة كفر الشيخ، سجل 3 حالات وفاة متأثرين بفيروس كورونا، أمس عقب تدهور حالتهم الصحية ووضعهم في الرعاية المركزة.

وقال مصدر طبي، إن المستشفى سلم الجثامين إلى ذويهم، بعد تغسيلهم داخل مشرحة المستشفى، طبقًا للاشتراطات الصحية المتبعة للموتى من مصابي فيروس كورونا المستجد.

وفي نفس السياق، أكد مصدر طبي، وفاة حالتين متاثرين بإصابتهما داخل قسم عزل مستشفى كفر الشيخ الجامعي، وجرى تغسيلهما وتسليمهما إلى ذويهما، حيث خصصت الجامعة بوابة خاصة لمصابي الفيروس والمتوفين المتأثرين به، منذ تخصيص قسم عزل بمستشفى الجامعة.

كما سجلت المحافظة، أمس 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد سحب عينات من 32 حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس، تبينت إيجابية 22 منها، بينما سُجلت سلبية 10 حالات.

وفي وقت سابق سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، 19 حالات إصابة بفيروس كورونا، حيث سجل مستشفى الحامول المركزي حالتي إصابة بالفيروس، كما سجل مستشفي صدر كفر الشيخ 3 حالات إصابة بفيروس كورونا، فيما سجل مستشفى حميات كفر الشيخ حالتي إصابة بفيروس كورونا.