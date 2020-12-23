قبل أيام من نهاية المهلة.. ما عقوبة المتخلفين عن تركيب العداد الكودي؟

طالبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أصحاب العقارات المخالفة والعشوائية بسرعة التقدم بطلبات لتركيب العداد الكودي، وذلك قبل نهاية المهلة المقررة بنهاية الشهر الجاري، وإلا سيتم قطع التيار الكهربائي عن تلك الوحدات وفرض غرامات فورية على مالك العقار.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، أنَّ المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء تلقت نحو 973 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، وذلك منذ بدء تفعيلها في شهر يوليو الماضي، لافتًا إلى استكمال شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية للإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تُقدم على المنصة.

تقديم الطلب وصورة إيصال الممارسة

وأشار المصدر لـ«الوطن» الي أنَّه يشترط في تقديم الطلب صورة إيصال الممارسة، أو الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء التي تمّ سدادها وإلا سيتمّ رفضه.

وأوضح المصدر، أن أصحاب العقارات المخالفة والعشوائية يسعون لإضفاء صفة قانونية لاستهلاك الكهرباء داخل وحداتهم السكنية، عن طريق التحول من الممارسة إلى العدادات الجديدة، لافتًا إلى أن الحكومة تحارب كل صور التحصيل العشوائي لاستهلاك الكهرباء للحصول على كامل مستحقاتها المتأخرة من أصحاب الوحدات السكنية، إذ يسمح نظام العداد الكودي بمحاسبة العملاء بصورة دقيقة عن قيمة الاستهلاك الفعلي.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات

وأعلنت الوزارة مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية عام 2020، على أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي قُدمت بداية من أول أكتوبر 2020.

ووافق مجلس الوزراء على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمباني التي وصل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، وذلك لحين تقنين هذه المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأصدرت الوزارة القواعد التنفيذية بناء على ذلك.

المستندات المطلوبة للتقديم على العداد الكودي:

- عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية.

- صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة المراد توصيل التيار لها.

- إيصال مياه أو تليفون أو غاز.

- إيصال التقديم بقيمة 50 جنيهًا.