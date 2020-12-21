رفع كفاءة شبكة الكهرباء لخدمة 1.5 مليون مشترك بسوهاج

نجح قطاع سوهاج التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والذى يبلغ عدد المشتركين به 1,5 مليون مشترك في تنفيذ مشروعات أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين.

تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

ونفذ القطاع مشروعات مبادرة «حياة كريمة» وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي تهدف لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجا لـ28 قرية بالانتهاء من المرحلة الأولى على أن يتم الانتهاء من تنفيذ باقي المراحل بانتهاء العام المالي 2023/2024.

تحقيق مبدأ الشفافية

والتزم القطاع ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الإصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة إضافة إلى الانتهاء من تطوير مدني لـ12 وتطوير نظم وبرامج لـ13 مركز خدمة عملاء من إجمالي 19 مركزا.

تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء

وقام القطاع بتجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الأجهزة وربطها مع مركز الإصدار والمنصة الاليكترونية لتحقيق رضا العميل من خلال فتح منصات إلكترونية متعددة لبحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها إضافة إلى توفير منافذ سداد إلكترونية متنوعة لتسهيل السداد للمواطنين.

رفع كفاءة الشبكة وتحسين أدائها

واستطاع القطاع رفع كفاءة الشبكة وتحسين أدائها طبقاً لأحدث المواصفات الفنية وبعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة ومراعاة الأحمال الحالية، ما ينعكس على تقليل معدلات الأعطال وأزمنة الفصل وكذلك تحسين مستوى كل من إستمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين بتنفيذ إنشاء موزعات جديده في مراكز الأحمال وتدعيمها بمغذيات دخول جديدة لإزالة الاختناقات وتأمين التغذية إضافة إلى مغذيات خروج جديدة لتحقيق التغذية الحلقية بدلاً من الإشعاعية لتأمين التغذية وموازنة الأحمال مع إحلال الكابلات والموصلات القديمة والمتهالكة لبعض المغذيات على الجهد المتوسط بزيادة مساحة مقاطعها لاستيعاب الأحمال القائمة وتحسين مستويات جهود التغذية.

تدعيم الشبكة بمحولات جديدة

وقام القطاع بتدعيم الشبكة بمحولات جديدة لخلق مصادر تغذية جديدة وتخفيف الأحمال عن المحولات القائمة وتنفيذ سلاسل محولات بقدرات أعلى للمحولات لتحقيق نسب التحميل الاقتصادي مع إنشاء مغذيات خروج جديدة وتقسيم السورتيهات القائمة على الجهد المنخفض لتحسين جهود التغذية وإزالة الاختناقات.

استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة

من جانبه أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق مع الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.