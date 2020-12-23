مصرع ربة منزل وطفل في حادثين بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم، في انقلاب سيارة ملاكي يقودها زوجها بدائرة مركز البلينا، جنوب سوهاج، كما لقي طفل مصرعه بقرية برديس مركز البلينا، إثر سقوطه من شرفة الطابق الثاني بمنزله، وجرى نقل الجثتين لمستشفي البلينا المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز البلينا، بورود بلاغ لمركز شرطة البلينا بانقلاب سيارة ووجود متوفي بالطريق الزراعي الغربي بناحية "بني حلوه" انتقل مأمور وضباط مباحث المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "معتمد.ح.ق"، 43 عامًا، عامل، يقيم بناحية الحرجة بالقرعان دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده ما أدي لانقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة زوجته "كريمة.ح.ت"، 30 عامًا، ربة منزل، تقيم بذات الناحية من مستقلي السيارة وإصابة قائدها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقل الجثة والمصاب للمستشفى المركزي.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة نزيف بالمخ أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

وتبلغ لمركز شرطة البلينا من المستشفي المركزي، وصول "أنس.ع.ع"، 5 سنوات، يقيم بناحية نجوع برديس "جثة هامدة" إثر سقوطه من علو، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبسؤال نجل عمه المدعو "صباح.ج.ع"، 44 عامًا، طبيب، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو المذكور بشرفة المنزل بالطابق الثاني اختل توازنه وسقط أرضاً، ما أدي لوفاته ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف داخلي أدي إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضرا بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.