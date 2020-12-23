«القوى العاملة» تعين 275 شابا بالقطاع الخاص والاستثماري في جنوب سيناء

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 275 شاباً، منهم شابان من ذوي الاحتياجات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 457 شابأً.

جاء ذلك في تقرير تلقاه، وزير القوى العاملة، من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث صرفت المديرية منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، منها 26 ألف جنيه لـ13 عاملًا لمنحة مولود جديد، و5 منح زواج بمبلغ 15 ألف جنيه، ومنحة وفاة 10 آلاف جنيه، ليصل إجمالي ما تمّ صرفه 41 ألف جنيه لـ19 عاملًا، فضلاً عن تسجيل 139 عاملاً جديداً على المنظومة.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 36 ترخيص أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة، أما بمجال مجال التفتيش العمالي تمّ التفتيش على 238 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تمّ تلقي 90 شكوى عمالية وتمّ اتخاذ الاجراءات القانونية لـ33 شكوى منهم، وتمّ تسوية 14 شكاوى وديا، و43 شكوى ما زالت تحت البحث.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 70 منشأة، وإعادة التفتيش على 151 منشأة، وأسفر عن تحرير 34 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد 5 ندوات للتوعية وإجراء 42 قياسًا وبحث 4 شكاوى.

كما تمّ متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكّد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.