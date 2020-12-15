وزير القوى العاملة: مبادرة مصر بكم أجمل شملت أكثر من 8 محافظات

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدولة المصرية تعمل دائما على التوجيه بالاهتمام في الفئات التي تحتاج للرعاية ومن ضمن هذه الفئات ذوي القدرات الخاصة، ووزارة القوى العاملة أعدت مبادرة لرعاية ذوي القدرات الخاصة تسمى "مصر بكم أجمل"، بدأت تلك المبادرة عام 2018، وأقامت فعاليات في أكثر من 8 محافظات.

وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هذه المبادرة لها 4 محاور أساسية تعتمد على تدريب وتأهيل ذوي القدرات الخاصة مع توفير فرص عمل تتناسب مع الإعاقة الموجودين فيها، إلى جانب إضافة مجال ريادة الأعمال في هذه المبادرة لتدريب الأولاد على ريادة الأعمال بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات ليكون هناك دعم وتوعية وإضافة من هؤلاء الأبناء لمجالات المشروعات الصغيرة، هناك أفكار كثيرة من الأولاد في هذه المشروعات تم تنفيذها مع جهاز تنمية المشروعات.

وتابع أن هناك حصر لكافة المبادرات التي تم عملها لذوي القدرات الخاصة من أجل دعمهم، وتوفير كل فرص النجاح في الفترة المستقبلية، وحل أي مشكلة تواجهه.

وأردف أن الهدف من المبادرة توفير فرصة عمل لذوي القدرات الخاصة، والمبادرة تعمل على تأهيله وتدريبه على العمل في بيئة العمل مع وظيفة أو فرصة عمل تتناسب مع الإعاقة التي يعاني منها، مشيرًا إلى أن هناك تعاون مع بعض الجامعات وجهات مختلفة للسماح للشاب من ذوي القدرات أن ينال فرصة عمل، ويتعاون أصحاب الأعمال المختلفة في توفير فرص العمل لهم، ولتوفير دعم له في الفترات المقبلة من خلال أن يكون هناك مجموعة منهم يقوموا بمشروع معين.

وأشار إلى أن أهم شيء في المبادرة أن يكون هناك استعداد للشباب في الدخول في تلك المبادرة، لكي يستطيع أخذ التدريب والتأهيل لسوق العمل.