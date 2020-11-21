رئيس مدينة بدر: 90٪ نسبة تنفيذ عمارات سكن العاملين بالعاصمة الإدارية

عقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، اجتماعاً مع ممثلي جميع الشركات العاملة بمشروع "سكن العاملين بالعاصمة الادارية الجديدة، لـ376 عمارة بإجمالي 9024 وحدة سكنية.

وقال "مندور"، في بيان صادر اليوم، إنَّه تمّ خلال الاجتماع، تأكّيد سرعة الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة.

وأضاف أنَّه تمّ التنبيه على الشركات المتأخرة عن المواعيد المحددة بأنَّه سيتمّ سحب العملية وإسنادها إلى شركات أخرى لتسليم المشروع فى المواعيد المقررة.

وشدد رئيس جهاز مدينة بدر، على سرعة تنفيذ أعمال (المرافق - الطرق - تنسيق الموقع )، للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به وبكفاءة وجودة عالية.

وأضاف "مندور"، أنَّ نسبة تنفيذ العمارات بلغت 90%، ووصلت نسبة تنفيذ أعمال المرافق من المياه والصرف إلى 92%، وأعمال الكهرباء إلى 66%، ونسبة أعمال الطرق والاتصالات 50%، فيما بلغت أعمال شبكة الغاز 70%، ومن المقرر أن يبدأ تسليم الوحدات نهاية العام الجاري.