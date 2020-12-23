عاجل.. إصابة شاب في انفجار أسطوانة بوتاجاز بقنا

أصيب شاب، بجروح وحروق، منذ قليل، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية "الحراجية" التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا، وجرى نقله إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمد ابوالمجد، إخطارا من مركز قوص يفيد بإصابة محمد حجازي 25 عامًا، إثر انفجار أسطوانة بوتوجاز بقرية الحراجية بقوص وجرى نقل المصاب إلى مستشفى قوص المركزي لتلقى العلاج.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران قبل التهام محتويات المنزل، وكشفت التحريات أن خطأ في نظام الأمان الخاص بالبوتاجاز وأسطوانة الغاز أدى إلى انفجار الأسطوانة واشتعال النيران، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، كما أخطرت الشئون الاجتماعية بمركز قوص لدراسة حالة الاسرة التي تضررت من الانفجار لتقديم المساعدة.