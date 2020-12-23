«اعرف ولون».. فعالية لتوعية الأطفال بأهمية المياه في سوهاج

دشنت شركة مياه الشرب في سوهاج فعاليات للتعريف بدول حوض النيل ونصيب الفرد من المياه ضمن مبادرات التوعية بترشيد استهلاك مياه الشرب، بالتعاون مع قصر الثقافة، من خلال عدة انشطة تمثلت في ورش رسم وتلوين للأطفال تتناول موضوعات توعوية منها التعريف بدول حوض النيل وحصة مصر ونصيب الفرد من المياه ومراحل تنقية مياه الشرب.

وقال اللواء محمد بدرى، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه سوهاج، في تصريح له، اليوم، إن الهدف من تلك الأنشطة تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه، بالإضافة لتعريف الأطفال بالسلوكيات الصحيحة فى التعامل مع المياه وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة.

ولفت إلى أن التعليم في الصغر له مردود كبير علي سلوك الأطفال، ومن المهم أن يتعلم الأطفال كيفية الحفاظ علي مياه الشرب، ومدي أهمية كوب الماء في الحياة، والتعريف بالقضايا المتعلقة بمياه الشرب، وحصص مصر من المياه.

وأكد رئيس مياه سوهاج اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع الانشطة التي تنفذها الشركة بقصور الثقافة، وفي نهاية الأنشطة يتم دعوة المشاركين لتطبيق ما تعلموه من طرق لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.