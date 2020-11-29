توصيل 1750 وصلة مياه شرب وصرف للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

نجحت الجمعيات الخيرية والأهلية في محافظة سوهاج في توصيل مياه الشرب النقية لأكثر من 1000 منزل، وكذلك توصيل 750 وصلة صرف صحي بمختلف قرى ونجوع المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وقال اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن المشاركة المجتمعية نجحت في توصيل 1098 وصلة مياه شرب و750 وصلة صرف صحي للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة سوهاج خلال العام 2020/2019 وذلك من خلال 34 جمعية خيرية وأهلية.

وأشار رئيس شركة مياه سوهاج، إلى توصيل 260 وصلة مياه بمركز سوهاج، و39 وصلة بمركز أخميم، و41 وصلة بمركز المراغة، و28 وصلة بمركز جهينة، و139 وصلة بمركز طهطا، إضافة إلى 15 وصلة بمركز جرجا، و60 وصلة بالمنشأة، و328 وصلة بمركز دار السلام، و24 وصلة بساقلتة، و52 وصلة بطما، و112 وصلة بالبلينا، وكذلك تنفيذ 750 وصلة صرف صحي بمركز سوهاج.

وفي سياق متصل، بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج حملة توعوية تستهدف طلاب المدارس خلال الفصل الدراسى الاول من العام الجاري، وكذلك باتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بالمدارس المستهدفة، والتي تتنوع ما بين ابتدائية واعدادية وثانوية.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن تلك الحملات تتم من خلال عدة أنشطة تتمثل فى ندوات توعوية ومسابقات مائية ومسرح عرائس والتوعية من خلال طابور الصباح، وتنظيم رحلات تعريفية لزيارة محطات المياه.

وأكد رئيس مياه سوهاج، أن الحملات تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه، وتربيتهم على السلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب، وترشيد الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة.