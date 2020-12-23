الإحصاء يرصد زيادة أراضي الملكية الزراعية 0.8% في 2019: 10.3 مليون فدان

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنَّ إجمالي مسـاحـة الزمام الزراعية بلغ 10.3 مليون فدان عام 2019 مقابل 10.2 مليون فدان عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 0.8٪، وذلك في نشرة أصدَرها، اليوم، بعنوان «الزمام والملكية الزراعية لعام 2019».

وحصدت محافظات الوجه البحري المرتبة الأولى، حيث بلغت مساحتها 6.3 مليون فدان بنسبة 60.6٪ تليها محافظات الوجه القبلي حيث بلغت مساحتها 3.2 مليـون فدان بنسبة 30.6٪ تليها المحافظات الحضرية حيث بلغت مساحتها 0.8 مليون فدان بنسبة 8.1٪ ثم محافظات الحدود -الوادي الجديد- حيث بلغت مساحتها 0.08 مليون فدان بنسبة 0.7٪ وذلك من إجمالي مساحة الزمام عام 2019.

ووفق النشرة الإحصائية، بلغ إجمالي مساحة الأراضي القابلة للزراعة (الأهالي والحكومة) 9.2 مليون فدان عام 2019 بنسبة 89.0٪، وبلغت مساحة الأراضي غير القابلة للزراعة 1.1 مليون فدان بنسبة 11.0٪ من إجمالي مساحة الزمام وتتمثل في: «السكن والأجران، المنافع العمومية، أراضي التالف والفساد، أكل النهر، السكك الحديدية».

وجاءت محافظات الوجه البحري في المرتبة الأولى، حيث بلغت مساحتها 5.7 مليون فدان بنسبة 61.5٪ تليها محافظات الوجه القبلي حيث بلغت مساحتها 2.8 مليـون فدان بنسبة 30.4٪ تليها المحافظات الحضرية حيث بلغـت مساحتها 0.7 مليون فدان بنسبة 7.3٪، ثم محافظات الحدود -الوادي الجديـد- حيث بلغت مساحتها 0.08 مليون فدان بنسبة 0.8٪، وذلك من إجمالي مساحة الأراضي القابلة للزراعة عام 2019.

وبلغ إجمالي المساحة المملوكة للأهالي القابلة للزراعة من الزمام 7.41 مليون فـدان عام 2019، مقابل 7.45 مليون فدان عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 0.5٪. كما جاءت محافظات الوجه البحري في المرتبة الأولى، حيث بلغت مساحتها 4.6 مليون فدان بنسبة 62.1٪ تليها محافظات الوجه القبلي حيث بلغت مساحتها 2.4 مليون فدان بنسبة 32.0٪ تليها المحافظات الحضرية حيث بلغت مسـاحتها 0.4 مليون فدان بنسبة 5.0٪ ثم محافـظات الحدود -الوادي الجديد- حيث بلغت مساحتها 0.06 مليون فدان بنسبة 0.9٪، وذلك من إجمالي المساحة المملوكة للأهالي القابلة للزراعة عام 2019.

وحسب النشرة الإحصائية، بلغ إجمالي المساحة المملوكة للحكومة القابلة للزراعة من الزمام 1.8 مليون فـدان عـام 2019، مقابـل 1.7 مليون فدان عام 2017 بنسبـة زيادة قدرها 7.5٪. وجاءت محافظات الوجه البحري في المرتبة الأولى، حيث بلغت مساحتها 1.0 مليون فدان بنسبة 58.9٪ تليها محافظات الوجه القبلي حيـث بلغت مساحتها 0.4 مليون فدان بنسبة 23.6٪ تليها المحافظات الحضرية، حيث بلغت مساحتها 0.3 مليون فدان بنسبة 16.8٪، ثم محافظات الحدود -الوادي الجديد- حيث بلغت مساحتها 0.01 مليون فدان بنسبة 0.7٪ وذلك من إجمالي المساحة المملوكة للحكومة القابلة للزراعة عام 2019.