حصيلة أباطرة الدروس في السويس تصل إلى 300 ألف جنيه شهريا

مئات الآلاف من الجنيهات خسرها أباطرة الدروس الخصوصية في السويس، إثر تدشين المحافظة حملات موسعة لإغلاقها، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء وتوجيهات المحافظ بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

40 مركزًا من مراكز الدروس الخصوصية داخل مناطق سكنية متعددة بأحياء فيصل والأربعين وعتاقة والسويس والجناين، جرى غلقها خلال الفترة الماضية، حيث أكدت محاضر التهرب الضريبي المحررة ضد محترفي الدروس الخصوصية بمحافظة السويس، ارتفاع حصيلة أباطرة الدروس منذ بدء الجائحة، مؤكدة أن أحد الأباطرة كان يتحصل على 300 ألف جنيه شهريا.

وأكدت المحاضر الضريبية أن مدرس أطلق على نفسه لقب "أسطورة الكيميا" تحصل على مبالغ مالية تراوحت ما بين 250 ألف إلى 300 ألف جنيه، فضلا عن وصول إيرادات مدرس لغة إنجليزية يطلق على نفسه لقب "بلدوزر الإنجليزي" إلى 200 ألف جنيه شهريا من الدروس الخصوصية، ومثلهم لمدرس لغة عربية.

وحصرت مباحث التهرب الضريبي عدد الطلاب المسجل أسماءهم بكشوف الحضور في تلك المراكز والمبالغ المالية المدفوعة منهم لأحد المدرسين المسؤولين عن المركز، وتبين أن "المركز الواحد يتردد علية أكثر من 500 طالب شهريا وكل طالب يدفع 150 جنيًا في الشهر ليحصل المدرس في النهاية من المركز الواحد على 70 ألف جنيه شهريًا".