جامعة القاهرة: تحويل الفرنساوي والباطنة لمستشفيات عزل كورونا

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، رفع حالة الطوارئ بمستشفيات الجامعة، وتحويل مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد «الفرنساوي» بكامل طاقته لمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد، من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والتمريض والعاملين والعمال بجامعة القاهرة، اعتبارًا من اليوم، وذلك إلى جانب مستشفى الباطنة المخصصة أيضًا بالكامل للعزل.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أنّ تجربة جامعة القاهرة في تحويل مستشفى الفرنساوي سابقًا إلى مستشفى عزل مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، كانت ناجحة وفاقت معدلات تعافي حالات الإصابة المعدلات الدولية.

تجربة جامعة القاهرة في «الفرنساوي» فاقت المعدلات الدولية في التعافي

وقال الدكتور الخشت، إنّ الجامعة حريصة على سلامة العاملين بها، متمنيًا السلامة للجميع وألا يصاب أحد من منسوبي الجامعة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وكان الدكتور الخشت، أعلن في وقت سابق، تجهيز قسم للعزل بمستشفى الفرنساوي طبقًا للاتجاه الدولي، موضحًا أنّ قسم العزل سيكون منفصلا بمسارات خاصة بعيدة عن المسارات الأخرى في المستشفى، مع تخصيص دورين كاملين خاليين تماما من المرضى وغيرهم ومغلقين، وذلك بين قسم العزل والأقسام الأخرى.

وشدد على مراعاة الكود العالمي في التجهيز، وذلك بعد ازدياد معدل انتشار الفيروس، ويضم مستشفى قصر العيني الفرنساوي، 18 غرفة عمليات على أعلى مستوى، بينها 14 غرفة جرى تخصيصها لإجراء الجراحات في التخصصات المختلفة العاجلة وغيرها، فضلا عن 2 غرفة عمليات بالطوارئ لإجراء العمليات الطارئة، وعمليات اليوم الواحد، إضافة إلى وجود غرفتي عمليات بالدور التاسع، لجراحات النساء والتوليد.

ويضم الفرنساوي 9 رعايات مركزة بعدد أسرة 124 لمختلف التخصصات، وتقدم الخدمات الطبية المختلفة في العديد من الأقسام، والتي منها زراعة الكلى وعلاج السموم والعلاج الطبيعي والأشعة وقسطرة القلب والمناظير للجهاز الهضمي والكبد.