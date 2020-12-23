سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-12-2020 مقابل الجنيه المصري

تبايبت أسعار الدولار الأمريكي في بداية تعاملات صباح اليوم الأربعاء، الموافق 23 ديسمبر، إذ سجل الدولار ارتفاعا طفيفا مقارنة بتعاملات صباح أمس، واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض سعر الدولار في عدد من البنوك الحكومية والخاصة المختلفة على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار بداية تعاملات أمس الثلاثاء

جاءت أسعار الدولار في بداية تعاملات أمس الثلاثاء، في بنك الإسكندرية، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وبنك مصر، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، والبنك الأهلي المصري، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، أمس، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في صباح تعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 23 ديسمبر، في بنك الإسكندرية نحو 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر بقيمة 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

وفي المصرف المتحد بلغ سعر الدرهم الإماراتي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل الدرهم الإماراتي 4.23 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 24 ديسمبر الحالي، في بنك مصر 20.85 جنيه للشراء و21.08 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل الجنيه الإسترليني 20.84 جنيه للشراء، و21.09 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 20.88 جنيه للشراء و21.10 جنيه للبيع.

وسجّل سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر، في بنك الإسكندرية نحو 18.97 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 19.01 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 19.01 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

الريال السعودي، سجل وفق بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر الحالي، في المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما سجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.