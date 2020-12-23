شاب يحاول الانتحار بإطلاق النار على نفسه في أسيوط

حاول شاب الانتحار بإطلاق النار على نفسه بصدفا في محافظة أسيوط، وجرى تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد وصول بلاغ من المستشفى المركزي بوصول «طلعت محمد محمد سيد حمدان»، 18 سنة، مصاب بطلق ناري بالكتف وجرى تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف إلى موقع الحادث، وبسؤال أسرته أقروا أنه هو من أطلق النار على نفسه لسبب غير معلوم.

كلفت المباحث بكشف غموض الحادث وتحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت محافظة أسيوط عددا من حوادث الانتحار مؤخرا، من بينها عثور على فتاة تدعى «إيناس.م»، 18 سنة، منتحرة شنقًا، وذلك بتعليق نفسها بحبل أعلى سطح المنزل، وبسؤال أفراد أسرتها أقروا أنهم فوجئوا بها منتحرة ولم يذكروا سببًا لذلك، وجرى تحرير المحضر اللازم وإحالة الواقعة إلى النيابة.