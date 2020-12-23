حبس مرشحة برلمانية خاسرة وموظفة بتهمة الاستيلاء على 14 مليون جنيه

ضبطت مباحث الدقهلية سيدتين بعد استيلائهما على 14 مليون جنيه، في قضيتين مختلفتين بدائرة مركز تمي الأمديد، إحداهن مرشحة خاسرة في انتخابات مجلس النواب 2020، أمرت نيابة تمي الأمديد بحبسها بتهمة توظيف الأموال، والنصب على المواطنين

وورد لمركز شرطة تمي الأمديد المحضر رقم 2 أحوال لسنة 2020 من قسم مباحث الأموال العامة بالمديرية يتضمن ضبط المدعوة "عنيات ع. إ" مرشحة خاسرة في انتخابات مجلس النواب 2020، صاحبة مكتب مقاولات عامة وصيانة معدات، ومقيمة بقرية «السعودية» دائرة المركز، بعد أن حرر 4 مواطنين محاضر ضدها اتهموها خلالها بالنصب والاستيلاء على مبلغ مالي 3 ملايين و 768 ألف جنيه بدعوى توظيفها في تجارة المقاولات والتوريدات الحكومية مقابل أرباح شهرية، بمواجهة المتهمة، في محضر الشرطة، اعترفت بارتكابها الواقعة، فأمرت النيابة بحبسها.

وفي الواقعة الأخرى، ألقت مباحث الأموال العامة القبض على موظفة بشركة الكهرباء بالدقهلية، بعد تعدد بلاغات الأهالي ضدها اتهموها بالنصب عليهم وجمع أموال بقصد تشغيلها في مجال الكهرباء والتي تدر أرباح كثيرة إلا أنها لم توف بوعدها في دفع الأرباح الشهرية.

وبلغ إجمال المبالغ التي جمعتها 10 ملايين جنيه حيث كانت تصرف أرباح شهرية لعملائها مصحوبة بخطاب موقع منها، وعليه خاتم شركة الكهرباء لإعطاء الصبغة الشرعية علي تصرفاتها غير القانونية، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بحبسها 4 أيام علي ذمة التحقيقات.