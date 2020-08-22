حبس "مستريحة بني سويف" جمعت مئات الملايين من المواطنين بالمخالفة للقانون

امر المستشار طارق جلال المحامي العام لنيابات بني سويف، بحبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيق، لإتهامها بجمع وتوظيف الأموال من المواطنين، بالمخالفة للقانون.

وتحفظت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف على ربة منزل تدعى "ن . ا . م" 45 عاما، مقيمة بمدينة بني سويف، بعد إلقاء القبض عليها، عقب تجمع عدد من المودعين أسفل العقار التي تقطن به ومكتبها في مدينة بني سويف، للمطالبة بأموالهم التي تم إيداعها لديها على مدار سنوات.

وتقدم عدد من المواطنين ببلاغ إلى مديرية امن بني سويف والنيابة العامة وصلت إلى أكثر من 120 بلاغا، يتهمون فيها ربة منزل بتحصيل أموال منهم بحجة توظيفها وتحقيق ارباح وعائد شهري لهم بنسب مختلفة، إلا أنهم في الفترة الأخيرة لم تستطع الوفاء بالتزامها معهم، قبل أن تختفي بشكل مفاجئ ويتجمع عدد من المودعين أسفل مقر مكتبها وشقتها بمدينة بني سويف، بحثا عنها، قبل أن تتمكن مباحث الأموال العامة بقيادة العقيد هشام مكي ومعاونة المقدم احمد فضل بالتعاون مع قسم شرطة بني سويف تحت إشراف العقيد وليد طاحون مفتش المباحث، من ضبط المتهمة وإحالتها للنيابة العامة.

وفوجئ أهالي حي مقبل بمدينة بني سويف، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بتجمع عدد من الأهالي أسفل أحد العقارات، للبحث عن ربة منزل تدعى "ن . م" 45 عاما، عقب اختفائها مؤخرا.

وقال "م . س" : "لي مبلغ يقارب 25 ألف جنيه دفعتها منذ فترة وحصلت بالفعل على أرباح، إلا أنه في الفترة الأخيرة توقفت عن السداد، ما استدعى عدد منا للتوجه إلى منزلها ومقر المكتب الخاص بها للبحث عنها، متابعا: "ابلغتني سابقا انها تعمل في مجال المحاجر والعقارات، وكانت دائمة السداد".

وقال آخر: "البعض يتحدث عن مبالغ مالية كبيرة قد تتخطى الملايين، إلا أنه حتى الأن لم يتم حصر تلك المبالغ بالإضافة إلى أن البعض من المودعين لديها يرفض تحرير محاضر قبل الحلول الودية، متابعا: "تلقينا وعودا بالسداد خلال الفترة القادمة إلا أننا لا نعلم سبب اختفائها المفاجئ هل ناتج عن تجمع المودعين ام تهرب من السداد".

وأشارت مصادر أمنية إلى أنه حتى الأن يتقدم المودعين ببلاغات إلى مباحث الأموال العامة بمديرية امن بني سويف، وقسم شرطة بني سويف، حتى تخطت 120 بلاغا، ولم يتم حتى الأن التقدير الفعلي لإجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من المواطنين، إلا أنها قد تصل لمئات الملايين، وأن التحقيق معها ما زال مستمرا.