تجديد حبس "مستريحة" بني سويف 15 يوما على ذمة التحقيق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة بني سويف، اليوم، المستشار محمد سيد زين الدين، تجديد حبس ربة منزل، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، والتحفظ على أموالها وأموال أبنائها، ومنعها من السفر، على خلفية اتهامها بجمع ملايين الجنيهات من عدد من المواطنين بحجة تشغيلها، وتحقيق أرباح منها.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهمة، وتدعى "ن. أ."، حاصلة على دبلوم فني، بتهمة تلقي أموال من مواطنين بدون الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية، وذلك في أعقاب تقدم أكثر من 220 مواطناً ببلاغات ضد المتهمة، يتهمونها بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بحجة تشغيلها، والحصول على أرباح تصل عائدها الشهري إلى 60%، وتتراوح المبالغ التي حصلت عليها من المودعين ما بين 50 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه.

وقال محمد مجدى قطب، محامي المتهمة، إن النيابة العامة وجهت تهمة تلقي أموال بدون الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية، مشيراً إلى أنه طلب من المحكمة إخلاء سبيل موكلته، تحت شرط الإقامة الجبرية، طبقاً لما جاء بتدابير الحبس الاحتياطي، لحرص المتهمة على سداد المبالغ المالية للمودعين ومحاسبتهم عن الأرباح.

وأضاف أن المتهمة أعلنت قدرتها على السداد، في ضوء ما ذكرته أثناء التحقيقات أنها تعمل منذ أكثر من 10 سنوات مع المودعيين، ولم يحدث أي تأخير في السداد في الأرباح ولا في أموال المودعين الذين طالبوا برد أموالهم على مدار السنوات الماضية.