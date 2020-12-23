جامعة أسيوط تستعد لاستضافة المسابقات المحلية المؤهلة للمنتدى الإفريقي

استقبلت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفدًا من شركة "تكنوسبيس" المنظمة للمنتدى الإفريقي للابتكار والتكنولوجيا، اليوم، ضم الدكتورة مروة عمارة رئيس مجلس الإدارة، وقيادات الشركة في حضور الدكتور عادل عبده الأستاذ بكلية الهندسة ومدير مشروع المجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بالجامعة، والدكتور أحمد سعد علي، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة .

وقالت "غانم" إن اللقاء تضمن التنسيق بين الجامعة وشركة تنكوسبيس بشأن استضافة الجامعة للتصفيات النهائية المؤهلة للمسابقات المحلية للمشاركة فى المنتدى الإفريقي العربي للإبداع والابتكار المقرر عقده يوم السبت الموافق 13 فبراير القادم، داخل رحاب جامعة أسيوط حيث تعد جامعة أسيوط هي أول جامعة في الصعيد تستقبل هذا الحدث إلى جانب انها ستنظم تلك التصفيات بشكل سنوي منتظم.

وتضم تلك التصفيات مسابقات في الروبوت وهاكسون تطبيقات الموبايل ومن بين الرعاة الدوليين لتلك المسابقات جامعتين من كندا هما WESTCLLF UNIVERSITY و BROCK UNIVERSITY .

وفى سياق آخر هنأت نائب رئيس الجامعة أعضاء الشركة بنجاح المنتدى الإفريقي الذي نظمته الشركة بالتعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في نسخته الأولى وتم عقده في يناير من العام الحالي 2020 بمحافظة الأقصر، مرحبة باستضافة الجامعة للمسابقات المحلية في المؤهلة للمنتدى في نسخته الثانية والمقرر عقده في خلال العام القادم 2021 ، حيث أشارت الدكتورة مها غانم أن الجامعة تحرص على تعزيز سجل إنجازاتها في المشاركة في كافة الفعاليات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي ، هذا فضلا عن تشجيعها لثقافة الابتكار من خلال توجيه أبنائها من الطلاب وشباب الباحثين على المشاركة بها .

وأوضح الدكتور عادل عبده أن الاجتماع تطرق إلى دراسة ضم جامعة أسيوط لتكون عضواً فاعلاً في المنتدى الإفريقي للابتكار والتكنولوجيا والذي يضم ممثلين من العديد من الهيئات والجامعات والمدارس والشركات على مستوى مصر وقارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا ويهدف إلى تعزيز العلاقات وأواصر التعاون مع تلك الجامعات الإفريقية والعربية والدولية، حيث يقدم المنتدى عدداً من الأنشطة التعليمية من ورش عمل ومحاضرات "أون لاين" في المجالات الطبية والهندسة والتكنولوجية وغيرها، لافتاً إلى أن أعضاء الوفد أعربوا عن امتنانهم لجامعة أسيوط ورغبتهم في كونها شريكاً استراتيجياً في المسابقات المحلية المؤهلة للمنتدى الافريقى في نسخته الجديدة ، وهو الأمر الذي سوف تقوم الجامعة بالتخطيط له لإخراجه فى أحسن صورة وبشكل يليق باسم ومكانة الجامعة .

وأضاف بأن تنظيم هذا الحدث الإقليمي الهام بجامعة سوف يكون بداية للمزيد من الفعاليات التي ستتم في هذا الإطار وسوف يتم الإعداد لتوقيع بروتوكولات تعاون بين جامعة أسيوط و العديد من الجهات التي ستشارك في هذا المنتدى الإفريقي الهام.

من جانبه أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة تحظى بعلاقات متميزة مع العديد من المؤسسات التعليمية والجامعات والشركات خاصة تلك المؤسسات المعنية بالتطور التكنولوجي والإبداع والابتكار ، وذلك يأتي في إطار اهتمامها بهذا المجال و الذي يشهد تطوراً سريعا على مستوى العالم ، لافتاً أن الجامعة تضم العديد من الطلاب المبدعين والواعدين وكذلك أعضاء هيئة التدريس المتميزين القادرين على الإبداع والابتكار والمشاركة فى المنتديات والمحافل المحلية والدولية والعالمية وإحراز مراكز متقدمة بها وهو ما يؤكد على وعى إدارة الجامعة بضرورة دعم هؤلاء الشباب المتميزين ومواكبة التطور الحادث في كافة المجالات .