تنظيم دورة تدريبية لـ35 إماما ليبيًا في الأزهر على أيدي «كبار العلماء»

انطلقت الدورة الحادية عشر لـ35 إمامًا وداعية من ليبيا، اليوم، لصقل مواهبهم الدعوية من خلال برنامج علمي شرعي مكثف، على أيدي كبار علماء الأزهر المتخصصين في مجالات العلوم الشرعية.

تأتي الدورة لنشر فكر الأزهر الشريف بمرجعيته الوسطية، والتركيز على الإشكاليات التي تطرح في هذا العصر، وكيفية الرد عليها وتفنيدها، وغرس قيم الإسلام الوسطي، وبيان صورته النقية البعيدة عن الغلو والتطرف.

حضر افتتاح الدورة التدريبية، كل من: «الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر سابقًا المستشار العلمي للمنظمة، أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور عبدالدايم نصير مستشار شيخ الأزهر أمين عام المنظمة، والشيخ أكرم الجراري رئيس فرع المنظمة بليبيا».