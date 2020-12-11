محافظ شمال سيناء: الأزهر الشريف منارة الوسطية

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على دور الأزهر الشريف من خلال علمائه فى نشر الدين الوسطى وتعايم الاسلام السمحة فى مصر ومختلف دول العالم.

وأشار المحافظ على هامش آدائه صلاة الجمعة، اليوم، فى مسجد آل ياسر بالعريش برفقة علماء القافلة الدعوية الموفدة من الأزهر الشريف، إلى دور علماء القافلة فى توعية المواطنين بالسلوك الإسلامى القويم وإلقاء الضوء على العديد من المواقف والتعاليم الاسلامية فى مختلف المجالات وتوضيح رأى الدين فيها، وأشاد بدور الأزهر الشريف وفضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الداعم لمحافظة شمال سيناء فى كافة المناسبات.

وكانت القافلة الدعوية للأزهر الشريف، زارت محافظة شمال سيناء يوم السبت الماضى لتنفيذ برنامج التوعية الدينية تحت رعاية فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وبرئاسة الدكتور أسامة هاشم الحديدى المدير التنفيذى لمركز الفتوى الالكترونية.

واستهدفت القافلة فى لقاءاتها "جامعه العريش، المعهد العالى للعلوم التجارية والحاسب الآلى بالعريش، الجمعيات الأهلية، مراكز الشباب، قوات الأمن" وبعض المؤسسات الخدمية بالمحافظة للتوعية بثقافة الإسلام في التعددية والتعايش وحب الوطن ودوره فى بناء الشخصية، إلى جانب الإرهاب وجذوره التاريخية وموقف الإسلام منه، والقدس فى التاريخ الاسلامي، وحرمان المرأة من الميراث ، وعلاقة الجن بالأنس فى ضوء القرآن الكريم.

يذكر أن القافلة الدعوية للأزهر الشريف أنهت زيارتها اليوم لمحافظة شمال سيناء بالقاء خطبة الجمعة وآداء الصلاة فى عدد 7 مساجد بمدينة العريش هي "الرفاعى والنصر وآل ياسر وأم القرى والقرمانى وقوات الأمن والأمن المركزى بالعريش" وكان فى استقبالها ووداعها الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والشيخ محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية والشيخ مصباح الوظيفى مدير عام منطقة وعظ شمال سيناء الأزهرية .