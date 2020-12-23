«العليا للفيروسات» تحذر متعافي كورونا: 4 تحاليل للتأكد من الشفاء

قالت الدكتورة وجيدة أنور، الأستاذة بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ المرضى المصابين بكورونا المستجد، والمعزولين منزليا، عليهم إجراء الفحوصات والأشعة باستمرار، والتواصل مع الطبيب المختص سواء الشخصي أو التابع لوزارة الصحة، للاطمئنان على تحسن صحتهم وخلوهم من أي مرض.

وأوضحت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن»، أنّه يوجد 4 فحوصات يجب إجرائهم للتأكد من تمام شفاء المريض، وهي صورة الدم والأشعة المقطعية والبي سي آر ومخزون الحديد في الجسم، وأشعة الصدر والتجلط، فمن خلال فحصهم يتم التأكد من وجود تغيرات ومؤشرات التعافي من عدمه.

أستاذ أمراض صدرية: يجب تطبيق الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة

وتابعت أنّ المريض يستطيع معرفة قرب تماثله للشفاء من إصابة بكورونا المستجد من عدمه، من خلال متابعته للأعراض التي تظهر عليه واختفائها وعدم وجودها، أو انتهاء حدتها، كالانخفاض في درجات الحرارة والشعور بالتحسن في منطقة الصدر وعدم وجود النهجان، وعدم الشعور بالتعب والألم بمنطقة الصدر، والبدء في الاستمتاع بمميزات الحواس المختلفة كالتذوق والشم، وإجراء الفحوصات المناسبة كما هو متبع في البروتوكولات.

وناشدت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، المواطنين، بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات خارج المنزل، والتواجد في الأماكن الجيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمشهود لها بالكثافة، والاهتمام بالأطعمة المختلفة المزودة بأنواع العناصر والمعادن الضرورية، والابتعاد عن الأطعمة المكشوفة خارج المنزل.