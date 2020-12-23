فقدان «الشم والتذوق» ليس شرطا.. 3 أعراض أخرى تحسم إصابة كورونا

اتفق أطباء ومتخصصون على أن فقدان حاسة الشم والتذوق من بين الأعراض الأكثر شيوعا للإصابة بفيروس كورونا، إلا أن الشخص المصاب بالفيروس قد لا يعاني من هذا العرض.

وإلى جانب فقدان حاسة الشم والتذوق هناك أعراض أخرى شائعة يمكن أن يميز بها الشخص إصابته بالفيروس قبل التوجه إلى الطبيب والمستشفى من بينها ارتفاع درجة الحرارة والصداع.

تاج الدين: فقدان «الشم والتذوق» ترجع للعمل بعد الشفاء

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أكد في وقت سابق أن مسألة فقدان حاسة الشم والتذوق تحدث لنسبة ليست كثيرة من المصابين وأن هذه الحواس ترجع للعمل بعد الشفاء، مشيرًا إلى أن هذه الأعراض عائدة لشدة الإصابة ومقاومة الجسم وكمية الفيروسات التي أصابت الإنسان.

وقال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح في تصريحات سابقة، إن أعراض فيروس كورونا المستجد، تتشابه مع أعراض البرد والإنفلونزا الموسمية، موضحا أنّ هناك عرضا هو الفيصل في التفرقة بين أعراض كورونا والإنفلونزا الموسمية، وهو الفقدان المفاجئ لحاستي الشم والتذوق عند الأشخاص، شرط ألا يكون لهم تاريخ مرضي ولا يعانون من مرض الجيوب الأنفية، مشددًا على أن ذلك دليلا قويا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح «الحداد»، أنه طبقًا لآخر الإحصائيات، يعاني 60% ممن هم دون سن 35 عاما من فقدان الشم، مقارنة بنحو 15 إلى 25% يعانون من الحمى، وأقل من 10% يعانون من السعال.

الصحة العالمية: 3 أعراض أكثر شيوعا للفيروس

وذكرت منظمة الصحة العالمية الأعراض الأكثر شيوعا لفيروس كورونا، وهي: «حمّى - سعال جاف - إرهاق»، إضافة إلى أعراض أخرى أقل شيوعا وهي: آلام وأوجاع - التهاب الحلق - إسهال - التهاب الملتحمة - صداع - فقدان حاسة التذوق أو الشم - طفح جلدي.

أما الأعراض الخطيرة للفيروس فبحسب المنظمة تتمثل في: «صعوبة أو ضيق في التنفس - ألم أو ضغط في الصدر - فقدان القدرة على الكلام أو الحركة».