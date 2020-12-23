مغتصب «طفلة حلوان»: «جدتها كانت عارفة وبتسيب لنا الشقة»

أدلى الشاب المتهم باغتصاب حفيدة زوجته والتي تعاني من إعاقة ذهنية والمعروفة إعلاميا بـطفلة حلوان المعاقة، باعترافات مثيرة خلال جلسة التحقيق معه في النيابة العامة، لافتا إلى أنه كان يعيش مع زوجته وهي جدة الطفلة داخل شقتها في حلوان، كاشفا عن أنها اكتشفت علاقته بالطفلة عقب الاعتداء عليها في المرة الأولى حيث أخبرتها بما حدث، عندها هدد الزوجة بالطلاق فصمتت، بل كانت تساعده على العلاقة غير الآثمة من خلال مغادرة الشقة، «جدتها كانت عارفة وكمان كانت بتسيب لنا البيت وتنزل».

المتهم: العلاقة تكررت حتى الحمل

وأضاف المتهم أن العلاقة الجنسية مع الفتاة تكررت مرات كثيرة مع الفتاة وقت أن كان سنها قرابة 14 سنة، وبعد عدة أشهر عرف من جدة المجني عليها أنها حامل، «حاولنا إجهاضها، لكننا فشلنا بسبب عدم استجابة الفتاة، وبعدها طلبت من جدتها أن تصطحبها عند أي طبيب، حتى تتخلص من الجنين لكنها رفضت، وقالت البنت هتعمل لنا مشكلة وممكن الطبيب يبلغ عنا الشرطة، وطلبت أن ننتظر حتى الولادة ثم نتصرف في الجنين ونخلص».

وتابع، «استمر الوضع كما كان، ذهبت الطفلة عند جدتها من الأب، التي تشاجرت مع جدتها من الأم عندما علمت بالواقعة واتهمتها بتسهيل اغتصاب الفتاة».

هربت من الشقة لما عرفت أن فيه محضر

وتابع المتهم خلال اعترافه بأنه هرب من الشقة بعد أن عرف من جدة الطفلة من الأب أنها ستذهب إلى قسم الشرطة وتحرر محضرًا بالواقعة ضده، مشيرا إلى أنه كان يقيم بصحبة أحد أصدقائه في حلوان من أجل متابعة كواليس القصة حتى تأكد من القبض على زوجته العرفي «الجدة من الأم» بعد بلاغ الجدة من الأب.

وأردفت «عرفت أيضًا أن النيابة العامة قررت حبس الجدتين على ذمة التحقيق في القضية بتهم تسهيل تهمة الاغتصاب والتستر عليها والإهمال والتقاعس في رعاية حفيدتها وتعريضها للخطر، وعندما تأكدت أن النيابة أصدرت قرارًا بضبطي حاولت الهروب عند منزل صديقي بعيدا عن ملاحقات الشرطة».

محاولات المتهم بالهروب من الشرطة باءت بالفشل وسقط في قبضة رجال الأمن الذين اقتادوه إلى قسم الشرطة ونسبت إليه تهمة الاغتصاب وجرى حبسه على ذمة التحقيقات.