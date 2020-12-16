الشرطة تكثف جهودها لضبط المتهم باغتصاب «طفلة حلوان المعاقة»

تواصل الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لضبط المتهم الرئيسي فى واقعة اغتصاب طفلة معاقة بحلوان، حتى حملت، وذلك بتسهيل من جدتها لأمها، التى سلمتها للمتهم «زوجها العرفي» -مستغلة عدم إدراك الطفل وإعاقتها- حيث تعكف الأجهزة الأمنية، على فحص خط سيره وتعاملاته، تمهيدا لتحديد أماكن تواجده وتردده.

وأمرت النيابة العامة، بحبس الجدة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد المحكمة المختصة برئاسة المستشار وائل الشوربجي، حبسها لمدة 15 يوما، على ذمة القضية، التى تواجه فيها إتهامات باستغلال حفيدتها وتسهيل اغتصابها والتعدي عليها حتى حملت.

كما أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الرئيسي وهو زوج الجدة العرفي، والذي طلّقها قبل اكتشاف الواقعة بأيام، والذي اعترفت الجدة عليه فى التحقيقات وخلال مناقشتها، بينما أنكرت الاتهامات عن نفسها خلال التحقيقات وخلال نظر تجديد حبسها، بقولها "معملتش حاجة غلط".

قرارات النيابة أيضا شملت عرض شقيقة الطفلة المجني عليها على الطب الشرعي، بعدما أفادت الأخيرة أن زوج جدتها كان ينفرد بشقيقتها الصغرى، بعلم جدتهما المتهمة، كما أمرت بتسليم الطفل الأخرى لجدتها لأبيها.

الكشف عن الواقعة كان مطلع الأسبوع الجاري، عندما كانت الطفلة المجني عليها «14 سنة»، فى زيارة لجدتها لأبيها، وشكت من الآم فى بطنها، وتوجهت بها الجدة للمستشفى، حيث تبين أنها حامل.

وتوجهت الجدة لقسم شرطة حلوان، وحررت محضرا بالواقعة، واتهمت فيه الجدة الثانية بتقديم حفيدتها لزوجها العرفي، حيث أثبتت التحريات صحة الواقعة، وأكدت التحريات أن الجدة المتهمة قدّمت المجني عليها لزوجها العرفي أكثر من 18 خلال 3 أشهر. وبيّنت التحقيقات أن والدي الطفلة المجني عليها معاقين ذهنيا، وأنها لجأت لجدتها لأمها، للإقامة معها.

وألقت الشرطة القبض على الجدة المتهمة، وتبين أنها تزوجت من المتهم الهارب منذ عدة سنوات، وأنه يصغرها بـ30 عاما كاملة، ونفت الاتهامات المنسوبة إليها، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التى حبستها على ذمة الواقعة.