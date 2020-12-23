السياحة المصرية تحقق المعادلة الصعبة في مواجهة أزمة كورونا (فيديو)

عرض «برنامج صباح الخير يا مصر»، الذي تقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريراً تليفزيونيا بعنوان «السياحة المصرية تحقق المعادلة الصعبة في مواجهة كورونا».

وجاء في التقرير، أن الدولة المصرية نجحت في إدارة المنظومة فلم تسجل إصابة واحدة بالفيروس منذ إعادة الأنشطة السياحية رغم أن إجمالي السائحين الذين قاموا بزيارة مصر بلغ نصف مليون سائح، والذين سجلوا إشادتهم بزيارة لم ينسوها إلى أرض الحضارة واعتزامهم العودة قريباً مع ما لمسوه من أمن وأمان ووقاية.

وأضاف التقرير، أن الإشادات الدولية لم تقتصر على السائحين فقط بل امتدت للمؤسسات الدولية أيضاً، فالأمين العام لمنظمة السياحة العالمية اختار مصر لتكون قبلته الأولى بعد فتح المطارات المصرية للوقوف على الإجراءات الاحترازية المتخذة لعودة الحركة السياحية في ظل استمرار جائحة كورونا ودعمت المنظمة مصر لتستعيد معدلات الحركة السياحية الوافدة إليها لسابق عهدها قبل أزمة فيروس كورونا، في ظل جدية الإجراءات الاحترازية المطبقة بالفنادق والمنشآت السياحية التي تأكدت منها منظمة السياحة العالمية.

وتابع أن إجراءات الدولة التي قامت وزارة السياحة والآثار بتطبيقها لم تقتصر على إجراءات الوقاية فقط ولكنها امتدت لدعم قطاع السياحة باعتباره من القطاعات المتضررة فمنح البنك المركزي المرافق السياحية قروض مدتها سنتين وخصص 50 مليار جنيه مصري لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التي تحتاج إلى استبدال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحي، بالإضافة إلى فترة سماح مدتها 6 أشهر لدفع رواتب الموظفين والاستحقاقات المالية للموردين للمؤسسات السياحية.

وأوضح التقرير أن الوزارة أعدت مادة علمية لطرق الوقاية من فيروس كورونا وتوزيعها على جميع المدربين لدى غرفة المنشآت الفندقية والاتحاد المصري للغرف السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة عن طريق مديريات الصحة الموجودة بمحيطهم الجغرافي وعقدت دورات توعية مكثفة بواسطة أطباء عن الإجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بشكل خاص.