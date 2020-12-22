نبيلة مكرم: طالبت شركات السياحة بتغطية تكاليف بقاء العالقين بالإمارات

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة تلقت الكثير من الاستغاثات من المصريين، عقب صدور القرار الكويتي والسعودي بوقف سير الطائرات، وإغلاق المجال الجوي، حيث اشترطت الكويت للعالقين إذا عادوا مرة أخرى إليها بأن يمروا عبر بعض الدول التي حددتها مثل الإمارات وتركيا وسلطنة عمان وأثيوبيا.

مصر تحترم سيادة الكويت والسعودية

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة قناة extra news، أن المواطنين تكبدوا من أموالهم للوصول للإمارات حتى يتمكنوا من أخذ الطائرة المتجهة للكويت، ثم صدر قرار بإغلاق المجال الجوي الكويتي، مؤكدة أن مصر تحترم سيادة الكويت والسعودية وتعاملهم مع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وأعيد تفعيل غرفة العمليات الخاصة بالوزارة أمس، وبدأت في تلقي الاستغاثات، لمعرفة الأعداد الحقيقية للمصريين المتواجدين هناك.

التواصل مع السياحة

وأشارت وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى أن هناك تعاون مع وزير السياحة للمطالبة بقطاع الشركات السياحية للتواصل معهم لتغطية تكاليف الفندق الاسبوع الذي أعلنته الكويت، وبالتالي المواطنين العالقين لن يتمكنوا من تكبد تكلفة الفنادق في الإمارات لمدة أسبوع آخر، «مفيش في إيديهم حل غير إنهم يمكثوا في الإمارات أسبوع».

4565 شكوى واستغاثة

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن إجمالي المسجلين في غرفة العمليات، 1465 شكوى واستغاثة، وعدد العالقين في الإمارات حتى هذه الساعة 911 مواطن مصري، لافتة إلى أن الوزارة تتواصل معهم لطمأنتهم.

تفعيل مبادرة «خلينا سند لبعض»

ولفتت وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى أنه جرى إعادة تفعيل مبادرة «خلينا سند لبعض في الخارج»، والتي شكلتها الوزارة إبان أزمة العالقين الأولى، وهي مبادرة تتركز على جهود أعضاء الجالية المصرية في كل مكان، خاصة حاليا في الإمارات حتى يقدم المقيمين المصريين المساندة لإخوانهم العالقين.