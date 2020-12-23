بعيدا عن الحفلات.. السياحة تسمح للمطاعم بإقامة عشاء ليلة رأس السنة

قال عادل المصري، رئيس غرفة المطاعم والمنشآت السياحية، إنه يمكن للمطاعم إقامة عشاء ليلة رأس السنة، ضمن البرنامج اليومي العادي للمطعم ودون أي إضافات أو تذاكر، وفى حدود 50% من الطاقة الاستيعابية للمطعم.

وأضاف خلال الكتاب الدورى رقم (66 لسنة 2020)، الذى تم إرساله للمنشآت والمطاعم والكافيهات السياحية، أن وزارة السياحة حظرت إقامة أي احتفالات أو فعاليات سياحية أو ثقافية خلال رأس السنة، ينتج عنها تجمعات كبيرة، كما أكدت على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مع اتخاذ الإجراءات العقابية ضد المنشآت المخالفة.

لا حفلات.. وأسعار العشاء في ليلة رأس السنة بدون زيادات

وقال أحمد الناظر، أمين عام غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الهدف الرئيسى لهذا المنشور، هو التأكيد على استمرار عمل المطاعم بنفس ألياتها العادية فى تقديم وجبات الغذاء والعشاء ليلة رأس السنة، وبنفس الأسعار المعتادة، وذلك ردا على الشائعات التى انطلقت حول إلغاء عمل المطاعم خلال تلك الليلة، وأضاف لـ «الوطن»، أنه تم التنبيه على المطاعم بعدم إقامة أي حفلات أو فعاليات ينتج عنها أي تجمعات خلال تلك الليلة.

وفى ذات السياق تعقد غرفة المطاعم والمنشآت السياحية جمعيتها العمومية العادية يوم الاثنين المقبل، لاعتماد الموازنة والحساب الختامى لعام 2020.

وقال هشام وهبة عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الجمعية العمومية ستشهد تغيير مسمى الغرفة رسميا إلى غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بدلا من غرفة المنشآت السياحية، وأضاف لـ «الوطن»، أنه سيتم استعراض الأنشطة التى قامت بها الغرفة خلال هذا العام، فضلا عن المجهودات التى تم القيام بها لمساعدة المنشآت خلال جائحة كورونا .

وأشار إلى أن الغرفة قامت بإعفاء المنشآت المغلقة من دفع قيمة اشتراك الغرفة، نظرا لظروف كورونا، موضحا أن الغرفة أضافت ميزة جديدة لصندوق التكافل الاجتماعى بها، وذلك من خلال تحمل الصندوق لـ50%من قيمة فاتورة المستشفى للمصابين بكورونا بحد أقصى 20 ألف جنيه، لافتا إلى أن الغرفة صرفت نحو 273 ألف جنيه خلال هذا العام فى حالات الحريق والسرقة، وتعويضات الوفاة، ومصاريف العـــلاج والعمليات الجراحيـة للأعضاء.

العمومية ستقام فى قاعة مكشوفة

وأوضح أن الغرفة حرصت على إقامة الجمعية بقاعة مكشوفة تسع لأكثر من ضعف أعضاء الجمعية العمومية والذى يتعدى عددهم الـ 1350 عضوا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.