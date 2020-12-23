المطارات المصرية تتزين لاحتفالات رأس السنة بشجر الكريسماس وبابا نويل

أكد المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، حرص المطارات المصرية على إبراز مظاهر الاحتفال بالمناسبات المختلفة، ومنها احتفالات رأس السنة الميلادية، وخاصة بمطارات المدن ذات الجذب السياحي والتي تعتبر وجهة مفضلة للسائحين لقضاء عطلة عيد الميلاد في مثل هذا التوقيت من كل عام.

وأضاف محروس، أن احتفالات هذا العام تأتي بعد أن شهد العالم فترة توقف طويلة لحركة السياحة والطيران والتي استغرقت عدة شهور بسبب جائحة كورونا قبل أن تستأنف مرة أخرى وفق إجراءات احترازية ووقائية استثنائية لضمان سلامة المسافرين والعاملين بالمطارات، وبما يفتح الطريق لاستعادة النشاط من جديد لتعويض جزء من العوائد المالية للمطارات والملاحة الجوية والتي تأثرت كثيرا نتيجة فترة التوقف.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

من جانبه، قال مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، إنه تم توجيه جميع القطاعات العاملة بمطار القاهرة الدولي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وبالتنسيق مع جميع الأجهزة العاملة بالمطار، دون الإخلال براحة الركاب وخاصة المرضى وكبار السن بما يعكس حسن المعاملة وكرم الضيافة.

ومع قرب الإحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، تزينت مطارات «شرم الشيخ والغردقة والاقصر وأسوان وبرج العرب وسوهاج وأسيوط» بمظاهر احتفالية، حيث تم وضع مجسمات لشجرة الكريسماس وبابا نويل بصالات السفر والوصول، مع استعداد فرق العلاقات العامة بالمطارات من أجل مشاركة المسافرين والزوار هذه الاحتفالات بتوزيع الورود والحلوى وتقديم الدعم اللازم لجميع رواد المطارات المصرية .

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والعاملين بصالات السفر والوصول.