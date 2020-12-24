الليلة.. قداسات استثنائية بالكنائس احتفالا بعيد الميلاد في ظل كورونا

تقيم مساء اليوم الخميس، كنائس التقويم الغربي «الكاثوليك والإنجليكانية والسريان الأرثوذكس والأرمن الكاثوليك»، قداسات عيد الميلاد المجيد، بحضور مندوبين عن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الشخصيات العامة والمسئولين، وممثلين عن رئيس الوزراء وشيخ الأزهر الشريف، بحسب البروتوكول.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، قداس العيد بكنيسة العذراء سيدة مصر بمدينة نصر، والمطران الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الأسكندرية للكنيسة الأسقفية، قداس العيد في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس العيد غدا بـ «الحمزاوي»

وتقيم بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس، قداس عيد الميلاد المجيد، كما هو المعتاد كل عام صباح غد الجمعة، والذي يترأسه البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، بكنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي بالقاهرة، وتقيم مطرانيات الكنيسة الأخرى قداسات العيد مساء اليوم الخميس، ومنهم الأنبا نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس، الذي سيترأس قداس العيد في في كنيسة القديس جيورجيوس.

قداسات عيد الميلاد تقام وسط اجراءات احترازية

وتنظم قداسات عيد الميلاد لكنائس التقويم الغربي، بحضور شعبي محدود وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بناء على قرارات الهيئات العليا داخلها التي ناقشت تلك الترتيبات في ظل دخول مصر الموجة الثانية من الوباء القاتل، كما تشهد الكنائس إجراءات أمنية مشددة لتأمين تلك الاحتفالات من قبل وزارة الداخلية.

وتخيم تداعيات فيروس كورونا المستجد على احتفالات الكنائس بعيد الميلاد المجيد، هذا العام، ففيما تقرر إلغاء صلوات رأس السنة الميلادية، تقرر إقامة قداسات عيد الميلاد بشروط ارتداء المصلين للكمامات، وتوافر التباعد الجسدي، بالإضافة لتعقيم الكنائس قبل وبعد العبادة وتوفير المطهرات لكل المصلين، وبث الصلوات لمن لا يستطيع الحضور للكنيسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية المسيحية والمصرية.