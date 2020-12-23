تفاصيل وحدات «سكن كل المصريين» لمتوسطي الدخل: الحجز ينتهي 28 ديسمبر

أيام قليلة وينتهى حجز الـ 25 ألف وحدة سكنية، المطروحة لمتوسطي الدخل، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، بـ11 مدينة جديدة، حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بداية الحجز أول نوفمبر الماضي.

وخلال الأيام الماضية، تم مد فترة التقديم لتصبح حتى 28 ديسمبر، بدلا من 7 ديسمبر، وذلك لتوفير فرصة أكبر للمواطنين فى الحصول على وحدة سكنية، عقب تعديل الحد الأقصى لدخل متوسطي الدخل.

ويتضمن الطرح عددا من المدن الجديدة، وهى: «بدر– حدائق أكتوبر– 6 أكتوبر– 15 مايو– العاشر من رمضان– العلمين الجديدة– المنيا الجديدة– ناصر– رشيد الجديدة– أسوان الجديدة– بنى سويف الجديدة».

وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم طرح وحدات بمساحة 100 متر «3 غرف وصالة»، بمبلغ جدية حجز 48 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية «لا ترد ولا تسترد»، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية «12 دفعة»، 10 آلاف جنيه، بجانب وحدات بمساحة 110 متر «3 غرف وصالة» بمبلغ جدية حجز 51 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية «لا ترد ولا تسترد»، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية «12 دفعة»، 10.5 ألف جنيه.

وكذا وحدات بمساحة 120 متر «3 غرف وصالة» بمبلغ جدية حجز 55 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية «لا ترد ولا تسترد»، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية «12 دفعة»، 11.5 ألف جنيه، بالإضافة إلى سداد 5% من إجمالى سعر البيع النهائى للوحدة لوديعة الصيانة، ويتم سداد نحو 65% من باقي إجمالي سعر بيع الوحدة النهائي بالتمويل العقاري.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه يتم سداد ثمن الوحدة المتبقى بنظام التمويل العقارى بسعر عائد 8% سنويا (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عاماً وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019 وتعديلاتها.

وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه يتم التخصيص إلكترونياً عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي لكل دور، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين من ذوى الاحتياجات الخاصة عن نسبة 5% من عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالي، المتزوج ويعول شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول، والأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً.