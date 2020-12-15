فيديو.. فريدة الشوباشي: السيسي أعاد للمرأة المصرية اعتبارها

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب المصري، إنها لم تتمنى أي منصب لنفسها، لكنها تتمنى دائما كل الأمنيات لبلدها، مشددة على أن المرأة في البرلمان، ستكون أكثر دعاية لسعادة المصريين وراحتهم، لأن المرأة هي الأم، والرئيس عبدالفتاح السيسي، أعاد للمرأة اعتبارها بعدما كانت تنجرح من كلمة المرأة عورة، ولكن "البنت زي الولد مش كمالة عدد".

وأضافت الشوباشي خلال مداخلة هاتفية مع جاسمين طه ونهى عبدالعزيز، ببرنامج "السفيرة عزيزة"، على شاشة "DMC"، "هتكلم في البرلمان عن المصريين، وحقوق المصريين بصفتي أم وبصفتي جدة وأخت، وعاوزين نحط في اعتبارنا، أنه البرلمان ده مش جاي لفئة معينة، وهيخدم كل المصريين وكل فئتهم وكل توجهاتهم".

وقالت الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، أمس الاثنين، إن البرلمان المقبل سيشهد وجود عناصر كثيرة تمثل المرأة المصرية، موضحة: "الكثير من الناس ينتظرون دورا مهما للمرأة المصرية التي حازت على نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان، وهو فرصة لأن القيادة السياسية مقتنعة بأهمية الدور الذي تقوم به المرأة المصرية".

وجهت الحديدي رسالة إلى النائبات بالبرلمان، قائلة: "خدتوا فرصة غير مسبوقة.. يا تنصرونا يا تخيبونا.. ليس فقط في قضايا المرأة فقط.. وأنتظر منك دعم قضايا المرأة، ويكون لكي رأي ودور في القضايا الأخرى، ووجودكن فرصة وأيضا اختبار.. إذا فشلت المرأة وتراجع دورها.. وخيبتوا أملنا يبقى خيبتوا أمل جيل في العمل السياسي".