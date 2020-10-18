فريدة الشوباشي تشيد بتنوع "الشيوخ": عشنا عقودا طويلة بـ"عقل واحد"

أشادت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، بتنوع الطوائف في مجلس الشيوخ سواء كان بالتعيين أو الانتخاب، واصفة ذلك أنه "بُشرة خير"، بعد أن عاشت الدولة المصرية عقودًا طويلة بـ"عقل واحد"، حيث أصبح هناك أكثر من 300 عقل داخل المجلس.

وأشارت إلى أن هذه التجربة الديمقراطية جديرة للتفاؤل، لوجود ممثلين لأحزاب الوفد والتجمع وآخرين، ما يؤدي إلى إثراء التجربة الديمقراطية في مصر.

وأضافت "الشوباشي" في مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع على فضائية "EXTRA NEWS"، أنه سيكون هناك تكامل بين غرفتي "النواب" و"الشيوخ"، فالأخير سيراعي الأول وسيعتبره بمثابة "أخيه التوأم" أو "شقيقة الأصغر"، مشيدة بالتمثيل النسائي داخل مجلس الشيوخ، "ربنا كرمنا برئيس يقدر المرأة مثل السيسي".

وناشدت الكاتبة الصحفية من جموع الشعب المصري الاهتمام بالمرأة، بعد أن خاضت المرأة سنوات سوداء كالحة سّيطر فيها متشددون، وترى في الوقت ذاته أن مجلس الشيوخ الحالي بداية الخروج من الحقبة السوداء وعودة مصر لمكانتها وسمعتها المعهودة في العالم كله، مشيدة بتقدير السيسي واحترامه لكفاءاتها.

وأثنت "الشوباشي" على تمثيل كل شرائح المجتمع المصري في مجلس الشيوخ، فذكرت أن تنوع طوائف الأعضاء بالمجلس سيخلق أصواتًا تقول "لا"، ومصر كانت في حاجة لهذا الأمر كثيرًا، فكل الديمقراطية في العالم لها غرفتين، مؤكدة أن قياداتنا السياسة الحالية مع التنوع وهذا يعطي الجميع شحنة تفاؤل، ومصر حاليا دخلت في مرحلة سلام اجتماعي وشعبي وبرلماني لتعود إلى مكانتها المعروفة.

وهنأت الشوباشي رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبدالرازق على هذا المنصب، ووصفته بالشخصية المحترمة حيث كان له دور بارز أثناء توليه منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا.